«Краснодар» — «Ахмат»: во сколько начало матча РПЛ

«Краснодар» и «Ахмат» сыграют в матче 4-го тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 в субботу, 15 августа. Встреча пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре и начнется в 20.45 по московскому времени. Главный арбитр — Сергей Карасев из Москвы.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

15 августа, 20:45. Ozon Арена (Краснодар)

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Онлайн-трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru при наличии соответствующей подписки. Начало эфира — в 20.40 мск.

Следить за стартовыми составами, статистикой, ключевыми событиями и результатом игры «Краснодар» — «Ахмат» можно в матч-центре «СЭ».

После трех туров «Краснодар» набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» имеет 2 очка и располагается на 12-й строчке.

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