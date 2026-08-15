ЦСКА — «Факел»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

ЦСКА и «Факел» сыграют в 4-м туре чемпионата России в субботу, 15 августа. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

15 августа, 16:15. ВЭБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи ЦСКА — «Факел» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 16.10 мск.

В 3-м туре РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» 0:0, «Факел» сыграл вничью с «Ахматом» — 0:0.

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