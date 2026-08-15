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Сегодня, 01:35

Меликов: «В руках руководителей должна быть не только судьба «Динамо», но и судьба всего дагестанского футбола»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший глава Республики Дагестан Сергей Меликов рассказал, как регион финансово участвует в жизни махачкалинского «Динамо».

«В момент выхода в РПЛ большая часть финансирования лежала на бюджете республики. А уже когда мы в премьер-лигу зашли, стали появляться различные спонсорские контракты с разными организациями, которые поддержали команду. Я вообще считаю, что в руках руководителей должна быть не только судьба клуба, но и судьба дагестанского футбола в целом. Имея топовую команду, мы под ее брендом можем активно развивать детский футбол.

На сегодня мы лидеры по таким программам РФС, как «Футбол в школе». И вообще сейчас 360 тысяч детей в республике занимаются футболом. Не просто занимаются: мы создавали условия — и, надеюсь, они продолжат создаваться при новом руководстве республики — для строительства футбольных площадок, обучения и подбора тренеров и разных других проектов. Идея такая, чтобы для «Динамо» как вершины этой пирамиды готовился резерв из своих дагестанских воспитанников, которые очень любят футбол», — цитируют «Известия» Меликова.

Источник: «Известия»
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ФК Динамо (Махачкала)
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Меликов: «Сулейман Керимов очень активно поддерживает «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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