Меликов: «В руках руководителей должна быть не только судьба «Динамо», но и судьба всего дагестанского футбола»

Бывший глава Республики Дагестан Сергей Меликов рассказал, как регион финансово участвует в жизни махачкалинского «Динамо».

«В момент выхода в РПЛ большая часть финансирования лежала на бюджете республики. А уже когда мы в премьер-лигу зашли, стали появляться различные спонсорские контракты с разными организациями, которые поддержали команду. Я вообще считаю, что в руках руководителей должна быть не только судьба клуба, но и судьба дагестанского футбола в целом. Имея топовую команду, мы под ее брендом можем активно развивать детский футбол.

На сегодня мы лидеры по таким программам РФС, как «Футбол в школе». И вообще сейчас 360 тысяч детей в республике занимаются футболом. Не просто занимаются: мы создавали условия — и, надеюсь, они продолжат создаваться при новом руководстве республики — для строительства футбольных площадок, обучения и подбора тренеров и разных других проектов. Идея такая, чтобы для «Динамо» как вершины этой пирамиды готовился резерв из своих дагестанских воспитанников, которые очень любят футбол», — цитируют «Известия» Меликова.