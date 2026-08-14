Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026: полный медальный зачет на 14 августа
В пятницу, 14 августа, в Париже завершился очередной соревновательный день чемпионата Европы по водным видам спорта 2026 года.
Российские пловцы завоевали пять медалей. Евгения Чикунова выиграла золото на дистанции 200 метров брассом, а Дарья Клепикова стала бронзовым призером на 100-метровке баттерфляем. На дистанции 50 метров на спине Климент Колесников завоевал серебро, Павел Самусенко — бронзу.
Еще одно золото россияне выиграли в смешанной эстафете 4x100 метров вольным стилем. Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина установили рекорд чемпионатов Европы — 3 минуты 19,95 секунды. Медали также получили Роман Жидков, Василий Кукушкин, Дарья Сурушкина и Ксения Сорокина, выступавшие в предварительном заплыве.
По итогам дня Россия поднялась на третье место в общем зачете. В активе российских спортсменов 26 наград: 9 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых.
Медальный зачет чемпионата Европы на 14 августа
|
Место
|
Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
1
|
Италия
|
11
|
9
|
14
|
34
|
2
|
Великобритания
|
11
|
4
|
8
|
23
|
3
|
Россия
|
9
|
8
|
9
|
26
|
4
|
Германия
|
8
|
9
|
9
|
26
|
5
|
Венгрия
|
4
|
6
|
3
|
13
|
6
|
Румыния
|
3
|
0
|
0
|
3
|
7
|
Нидерланды
|
2
|
5
|
1
|
8
|
8
|
Украина
|
2
|
1
|
3
|
6
|
9
|
Греция
|
2
|
1
|
0
|
3
|
10
|
Чехия
|
2
|
0
|
0
|
2
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. В программу турнира входят соревнования по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, плаванию на открытой воде и хай-дайвингу.
Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе — в официальном зачете они обозначены как Neutral Athletes B.
Чемпионат Европы по водным видам спорта: последние новости соревнований в 2026 году, расписание, результаты и статистика