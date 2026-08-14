Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026: полный медальный зачет на 14 августа

В пятницу, 14 августа, в Париже завершился очередной соревновательный день чемпионата Европы по водным видам спорта 2026 года.

Российские пловцы завоевали пять медалей. Евгения Чикунова выиграла золото на дистанции 200 метров брассом, а Дарья Клепикова стала бронзовым призером на 100-метровке баттерфляем. На дистанции 50 метров на спине Климент Колесников завоевал серебро, Павел Самусенко — бронзу.

Еще одно золото россияне выиграли в смешанной эстафете 4x100 метров вольным стилем. Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина установили рекорд чемпионатов Европы — 3 минуты 19,95 секунды. Медали также получили Роман Жидков, Василий Кукушкин, Дарья Сурушкина и Ксения Сорокина, выступавшие в предварительном заплыве.

По итогам дня Россия поднялась на третье место в общем зачете. В активе российских спортсменов 26 наград: 9 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых.

Медальный зачет чемпионата Европы на 14 августа

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Италия 11 9 14 34 2 Великобритания 11 4 8 23 3 Россия 9 8 9 26 4 Германия 8 9 9 26 5 Венгрия 4 6 3 13 6 Румыния 3 0 0 3 7 Нидерланды 2 5 1 8 8 Украина 2 1 3 6 9 Греция 2 1 0 3 10 Чехия 2 0 0 2

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. В программу турнира входят соревнования по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, плаванию на открытой воде и хай-дайвингу.

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе — в официальном зачете они обозначены как Neutral Athletes B.

Чемпионат Европы по водным видам спорта: последние новости соревнований в 2026 году, расписание, результаты и статистика