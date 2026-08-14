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Плавание

14 августа, 22:00

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026: полный медальный зачет на 14 августа

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Евгения Чикунова.
Фото AFP

В пятницу, 14 августа, в Париже завершился очередной соревновательный день чемпионата Европы по водным видам спорта 2026 года.

Российские пловцы завоевали пять медалей. Евгения Чикунова выиграла золото на дистанции 200 метров брассом, а Дарья Клепикова стала бронзовым призером на 100-метровке баттерфляем. На дистанции 50 метров на спине Климент Колесников завоевал серебро, Павел Самусенко — бронзу.

Еще одно золото россияне выиграли в смешанной эстафете 4x100 метров вольным стилем. Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина установили рекорд чемпионатов Европы — 3 минуты 19,95 секунды. Медали также получили Роман Жидков, Василий Кукушкин, Дарья Сурушкина и Ксения Сорокина, выступавшие в предварительном заплыве.

По итогам дня Россия поднялась на третье место в общем зачете. В активе российских спортсменов 26 наград: 9 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых.

Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и&nbsp;Кира Манохина.Лучший день российской сборной на водном Евро! Пловцы пополнили копилку двумя золотыми медалями

Медальный зачет чемпионата Европы на 14 августа

Место

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Италия

11

9

14

34

2

Великобритания

11

4

8

23

3

Россия

9

8

9

26

4

Германия

8

9

9

26

5

Венгрия

4

6

3

13

6

Румыния

3

0

0

3

7

Нидерланды

2

5

1

8

8

Украина

2

1

3

6

9

Греция

2

1

0

3

10

Чехия

2

0

0

2

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. В программу турнира входят соревнования по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, плаванию на открытой воде и хай-дайвингу.

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе — в официальном зачете они обозначены как Neutral Athletes B.

Чемпионат Европы по водным видам спорта: последние новости соревнований в 2026 году, расписание, результаты и статистика

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