Вратарь «Спартака» Помазун обратился к команде после продления контракта: «Мы лучшие в РПЛ»

Голкипер «Спартака» Илья Помазун обратился к партнерам по команде после продления контракта.

Новое соглашение с 29-летним вратарем рассчитано до лета 2029 года. Предыдущий договор истекал летом 2027-го.

«Спасибо за поздравления. Мне очень приятно. Я считаю, что мы лучшие в РПЛ. И это нужно показывать в каждом матче. Каждый день», — сказал Помазун на тренировке.

Помазун перешел в «Спартак» из ЦСКА в феврале 2025-го. На счету 29-летнего россиянина 14 матчей за красно-белых.