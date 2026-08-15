Полузащитник «Динамо» Маринкин назвал главное качество Шварца

Полузащитник «Динамо» Тимофей Маринкин в интервью «СЭ» рассказал о работе с Сандро Шварцем.

— Как думаешь, лично для тебя старт сезона мог сложиться лучше?

— Про себя ничего не могу сказать, а вот по команде мы все ожидали более уверенного начала. Но без падений не бывает взлетов. Уверен, этот этап мы должны были пройти вместе, и он нам только поможет в будущем.

— Как строится работа с Сандро Шварцем? Что он требует от тебя в игре и на что обращает внимание на тренировках?

— Главное качество Сандро — общаться со всеми игроками, чтобы каждый четко понимал, что тренер хочет видеть на его позиции. Что конкретно он требует лично от меня — это секрет (улыбается).

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