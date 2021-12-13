Гендиректор клуба ответил на все вопросы.

Московский «Спартак» разгромно проиграл в гост ях «Сочи» (0:3). После матча генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков ответил на вопросы журналистов.

— Какие итоги года для «Спартака»?

— Позитивны наши результаты в Лиге Европы. У нас была задача выйти в 1/16 финала, а вышли в 1/8. Это достижение команды. Безусловно, промежуточные итоги чемпионата России оцениваем как негативные, неудовлетворительные. Были позитивные моменты, поражения, отсутствие удачи , как сегодня. Можно констатировать факт: в чемпионате команда нестабильна. Нужно в дальнейшем работать над этим , чтобы она на одном уровне показывала себ я и с «Наполи», и с «Легией», и с «Нижним Новгородом».

— За три месяца у «Спартака» 3 победы в РПЛ за 10 матчей. За тот же отрезок в ЛЕ — 3 победы в 6 матчах. Есть ли у игроков более серьезный ментальный настрой на еврокубки ? Например, у Виктора Мозеса.

— Не думаю, что у Мозеса мотивация показывать себя на европейской арене больше, чем в чемпионате России. Очевидно, в ЛЕ настрой запредельный. Игроки более мотивированы. Но не могу сказать, что в РПЛ они демотивированы. Они все настраиваются. Я это вижу, я нахожусь с ними постоянно. К сожалению, что-то не получается. Или мяч не идет в ворота, или соперник переигрывает. Тем не менее результаты говорят сами за себя. Может, на уровне РПЛ не хватает нужных слов со стороны клуба, тренерского штаба. Мы имеем то, что имеем. Сейчас мы на 9 -м месте. Сегодня была возможность сократить отставание от зоны еврокубков до 3-4 очков. При этом мы вышли из группы в Л иге Е вропы . Нужно работать дальше, искать проблемы внутри себя. Будем этим заниматься.

— Можно ли сказать, что «Спартак» уже завершил борьбу за чемпионство ? И будете ли вы корректировать задачи?

— «Спартак» не может не бороться за чемпионство. Именно поэтому мы и оцениваем негативно итоги РПЛ. Задача — бороться за титул . Но этого не получилось. Сейчас нужно поискать причины. Что касается задач на дальнейшую часть сезона, мы их немного скорректируем. Одной из задач будет выход из 1/8 финала ЛЕ. Затем финал Кубка России и зона еврокубков в РПЛ.

— Кого вы хотите в соперники в 1/8 финала ЛЕ?

— Какая разница, кого мы хотим в соперники в ЛЕ? Кто выпадет, с тем и будем играть.

— Когда в клубе появится новый спортивный директор?

— Определенность по спортивному директору более-менее есть. Мы в этом плане движемся. Думаю, в ближайшее время спортивный блок у нас будет усилен.

— Что будет на повестке совета директоров?

— На совете директоров прежде всего будут подведены итоги первой части сезона.

— Могут ли быть какие-то назначения?

— Сейчас не могу комментировать этот вопрос.

— Как вам работалось все это время без Дмитрия Попова и спикера от клуба?

— Спикер у нас есть, это Дмитрий Зеленов. Думаю, он со своей работой справляется достаточно хорошо. Что касается работы всех остальных служб, то они свою задачу выполняют. Основная их задача — максимальная работа во благо команды в своем направлении.

— Что с будущим Руя Витории в «Спартаке»?