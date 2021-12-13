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Судейство

Арбитр Иванов вошел в историю красно-белых

Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
Сегодня, 22:00
Сергей Иванов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Эпизод матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» — 3:0. Эпизод матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» — 3:0. Эпизод матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» — 3:0. Эпизод матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» — 3:0.
Сергей Иванов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вряд ли найдется много судей, кто дважды в чемпионате удалял одного и того же спартаковца, наказывая его 11-метровым. Рефери из Ростова-на-Дону сделал это в течение менее двух месяцев.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
13 дек, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
3:0
Спартак
Голы
Нобоа, 28 (1:0), Попов, 89 (2:0), Юсупов, 90+7 (3:0)
Сочи
Адамов Родригау Юрганов Прохин (Маммана, 46 ) Цаллагов Нобоа Терехов Заика (Маргасов, 90+3 ) Юсупов Жоаузинью (Попов, 67 ) Барсов (Бурмистров, 67 )
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Умяров Зобнин Ломовицкий (Шитов, 88) Мозес Промес Бакаев Игнатов (Мелкадзе, 59)
Предупреждения
Юсупов 36, Прохин 45, Родригау 63, Адамов 90  -  Игнатов 27, Жиго 79, Бакаев 90
Удаления
Нобоа 66, Кофрие 90
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Данченко (Уфа) Усачев (Ростов-на-Дону)
ВАР
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область)
13&nbsp;декабря. Сочи. &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. «Спартак» проиграл последний матч при Витории. Расстаться с португальцем — логичное решение

Удаление Кофрие

На 90+6-й минуте матча «Сочи» — «Спартак» (3:0) Сергей Иванов принял правильное решение, показав красную карточку Максу Кофрие, удалив его с поля и наказав 11-метровым ударом.

Защитник красно-белых, не пытаясь сыграть в мяч, в своей штрафной площади с нарушением правил остановил Никиту Бурмистрова и лишил его явной возможности забить гол. Сочинец убегал один на один с вратарем.

Эпизод матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» — 3:0.
Эпизод матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» — 3:0.

Иванов обязательно войдет в историю спартаковской команды. Не думаю, что вы найдете много судей, кто в течение одного чемпионата дважды удалял одного и того же игрока красно-белых и назначал пенальти. 24 октября в матче 12-го тура «Зенит» — «Спартак» (7:1) на 78-й минуте Иванов правильно наказал Кофрие 11-метровым ударом и желтой карточкой. Для спартаковца, который в своей штрафной площади снес Сердара Азмуна, она стала второй — он был удален с поля.

Эпизод матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» — 3:0.
Эпизод матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» — 3:0.

Рука Игнатова

На 24-й минуте в штрафной площади красно-белых произошел контакт мяча с правой рукой Михаила Игнатова. Полузащитник разворачивался и немного отставил руку в сторону.

Эпизод матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» — 3:0.
Эпизод матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» — 3:0.

Этого оказалось достаточно для вмешательства видеоассистентов Кирилла Левникова и Егора Болховитина. Они помогли арбитру, не заметившему фол, и предложили ему посмотреть видеоповторы. После этого судья правильно назначил 11-метровый удар.

Эпизод матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» — 3:0.
Эпизод матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» — 3:0.

Фол Нобоа

На 66-й минуте Иванов самостоятельно, без помощи видеоассистентов, принял верное решение, показал красную карточку Кристиану Нобоа и удалил сочинца с поля. Судья занимал хорошую позицию и увидел, что во время атаки красно-белых футболист хозяев поля пытался догнать Квинси Промеса и совершил серьезное нарушение правил — попал ему сзади шипами в область ахиллова сухожилия и едва не нанес тяжелую травму.

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Александр Бобров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры