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Сегодня, 17:30

Россия на Евро-2024: как бы она выглядела? Всего один игрок «Зенита», без Соболева, но с Латышонком

Опубликован предположительный состав сборной России на Евро-2024
Гоша Чернов
Корреспондент
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Алексей Миранчук, Иван Обляков и Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Прикидываем состав нашей сборной.

Как известно, УЕФА отстранил Россию от участия в международных матчах, поэтому наша страна впервые с 2000 года пропустит чемпионат Европы. Но в сборной по-прежнему хватает сильных футболистов, которые при других обстоятельствах, нет сомнений, пробились бы на континентальный форум. Неизвестно, кого из 24 стран-участниц заменила бы Россия и в какой группе оказалась бы, но мы можем вообразить состав сборной.

Критерии просты: 26 человек, минимум три голкипера. Исходим из того, что все футболисты здоровы и готовы играть.

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Вратари

Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив), Евгений Латышонок («Балтика»).

Россия всегда была богата крепкими вратарями, и сейчас Виталию Кафанову пришлось бы всерьез подумать над заявкой. Возможно, он бы даже включил туда четырех голкиперов (так можно).

Безусловный номер один — почти новичок «ПСЖ» Матвей Сафонов. Ему на смену возьмем стабильного Лантратова, а также одного из лучших вратарей сезона — Латышонка, ведь он находится в блестящей форме. Риск с Лантратовым и Латышонком есть: у первого всего один матч за сборную (и тот неполный), у второго — ноль. Возможно, Кафанов на нашем месте вызвал бы более опытного голкипера — например, Лунева.

Альтернатива: Андрей Лунев (без клуба), Александр Максименко («Спартак»).

Центральные защитники

Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Александр Сильянов («Локомотив»), Евгений Морозов («Локомотив»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Центр обороны был бы самой болезненной и обсуждаемой позицией в этой сборной. В РПЛ мало качественных футболистов этого амплуа, а тем более левшей. В списке выше — сплошные правоногие игроки, так что мы можем вполне допустить, что Карпин вызвал бы левшу Джикию.

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Железные места в заявке были бы лишь у троих — Осипенко, Дивеева и универсала Сильянова. Дальше возможны варианты: спартаковец Чернов, например, отлично провел весну и точно претендовал бы на поездку в Германию. Держим в уме Литвинова и Баринова, которые при необходимости могут опуститься в оборону.

Альтернатива: Никита Чернов («Спартак»), Георгий Джикия (без клуба), Роман Евгеньев («Крылья Советов»).

Футболист сборной России Сергей Волков.
Сергей Волков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Фланговые защитники

Сергей Волков («Краснодар»), Даниил Хлусевич («Спартак»), Илья Вахания («Ростов»), Юрий Горшков («Крылья Советов»).

Чаще всего на крупные турниры тренеры сборных вызывают по два профильных фланговых защитника на каждую позицию. Так сделали и мы: четверых игроков этого амплуа достаточно, учитывая наличие в составе Сильянова, способного сыграть где угодно в обороне.

С правым флангом все просто: Волков (или Сильянов) — основной, а прогрессирующий Вахания — на подмене. На левом краю очень хорошо выглядит самарец Горшков, который еще и умеет классно исполнять стандарты. А борьба еще за одно место развернулась бы между Хлусевичем и Скопинцевым. Небольшое предпочтение отдадим спартаковцу — Даниил лучше провел весну и имеет больший опыт игры за сборную.

Альтернатива: Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Андрей Лангович («Ростов»), Арсен Адамов («Зенит»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Артем Макарчук («Сочи»).

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Полузащитники

Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Данил Глебов («Ростов»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Далер Кузяев («Гавр»), Руслан Литвинов («Спартак»), Александр Черников («Краснодар»), Антон Миранчук («Локомотив»), Александр Головин (ЦСКА), Сергей Пиняев («Локомотив»), Иван Обляков (ЦСКА), Максим Глушенков («Локомотив»).

Самая насыщенная именами линия — 11 футболистов! Мы намеренно не разделяем их на центральных хавбеков и фланговых, потому что у Валерия Карпина в 4-3-3 на крыльях атаки часто выходят не совсем профильные игроки. К тому же в России сейчас серьезные проблемы с вингерами, что видно хотя бы по этому списку игроков.

Здесь все наши легионеры из топ-чемпионатов — Головин, Захарян, Алексей Миранчук, Кузяев. Возвращаем в сборную Глушенкова, который, скорее всего, в схеме 4-3-3 играл бы справа в атаке, как Обляков и тот же Миранчук.

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Тяжелее всего было решить, кого из классических вингеров везти в Германию: ни Мостовой, ни Зиньковский, ни Садулаев, ни Пиняев весной не играли на пять с плюсом. Взяли футболиста «Локомотива», потому что у него уникальная для сборной антропометрия, владение обеими ногами, молодость и уже набран неплохой опыт в товарищеских матчах.

Альтернатива: Андрей Мостовой («Зенит»), Даниил Фомин («Динамо»), Антон Зиньковский («Спартак»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Никита Кривцов («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак»).

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Нападающие

Константин Тюкавин («Динамо»), Федор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»).

Много центрфорвардов Карпину не надо: троих на одну позицию достаточно. Важно было выбрать нападающих с разным функционалом, что мы и сделали: один из лучших футболистов российского сезона Тюкавин, мобильный и разносторонний Чалов (способный еще и сыграть на фланге), а также габаритный Сергеев специально под финальные навалы. Почему он, а не Соболев? Отталкиваемся от мнения самого Карпина: зенитовец вызывался на четыре последних сбора, а форвард «Спартака» оказывался вне состава и в марте, и в июне.

Альтернатива: Александр Соболев («Спартак»), Николай Комличенко («Ростов»).

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