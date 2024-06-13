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Гойкович: «Принял решение уйти из «Оренбурга» еще в первой части сезона»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник Ренато Гойкович рассказал, почему принял решение не продлевать контракт с «Оренбургом». Боснийский футболист отметил, что принял решение покинуть клуб еще в первой части сезона.

«Я принял это решение еще в первой части сезона. У меня было ощущение, что мне нужно что-то поменять, что нужен новый вызов. Я был в команде уже три года, прошел первую лигу. Чувствовал, что не буду на том уровне, на котором был год назад. Хотел поменять команду пока еще было открыто летнее трансферное окно. Спортивный директор сказал, что я нужен команде, предложил новый контракт. Я пытался объяснить, что мне нужно что-то менять. Мне ответили, что уход сейчас невозможен, нужно доиграть хотя бы первую часть сезона, а зимой посмотрим», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

28-летний футболист отметил, что не чувствовал себя уверенно и комфортно в «Оренбурге» и зимой сказал агенту, что нужно искать новый клуб. По словам Гойковича, у него были варианты в Эмиратах, Китае, Турции и от российского клуба не из числа топовых, но его не устроили предложения.

Гойкович выступал за «Оренбург» с сентября 2020 года. В сезоне-2023/24 футболист провел 21 матч за команду и не отметился голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
Сборная России по футболу
ФК Оренбург
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
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