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Тюкавин — № 1! Футболисты РПЛ выбрали лучшего игрока сезона

Форвард «Динамо» Тюкавин стал игроком сезона в опросе футболистов РПЛ
Кирилл Бурдаков
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Константин Тюкавин — лучший игрок РПЛ-2023/24.
Фото ФК «Динамо»
По результатам опроса футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит «СЭ», лучшим игроком прошедшего чемпионата признан форвард «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин.

Константин Тюкавин прервал гегемонию «Зенита»: представители сине-бело-голубых занимали первое место пять лет подряд — дважды коллеги выбирали Артема Дзюбу (2018/19, 2019/20), по разу — Сердара Азмуна (2020/21), Клаудиньо (2021/22) и Малкома (2022/23).

Успех Тюкавина — второй в истории «Динамо», 30 лет назад первое место по итогам голосования занял Игорь Симутенков. Форвард, которому на момент завершения турнира, так же как Константину, исполнился 21 год, стал в составе бело-голубых серебряным призером и лучшим бомбардиром чемпионата. Еще два раза динамовцы попадали в топ-3: в 1991 году Игорь Колыванов замкнул тройку лучших, а в 2012-м Андрей Воронин уступил только Сейду Думбья.

Чаще бело-голубых награду получали футболисты «Зенита» (девять раз), «Спартака» (семь), «Локомотива» и ЦСКА (по пять), «Краснодара» (три). Причем все награды «быкам» принес Федор Смолов, которого Тюкавин в своем голосовании поставил на первое место — выше Диего Лаксальта и Бителло.

279 баллов Константина — один из лучших результатов за последние годы. Больше после перехода на систему «осень-весна» набирали только Малком (344, сезон-2022/23), Смолов (294, 2015/16) и Думбья (288, 2011/12). При этом от абсолютно рекордных сумм Тюкавин остановился далеко: три футболиста достигали рубежа в 400 очков — Дмитрий Аленичев (460, 1997), Дмитрий Лоськов (402, 2002) и Егор Титов (400, 2000).

Константин — один из двух игроков, упомянутых в анкетах каждого клуба премьер-лиги. Также во всех командах назвали Максима Глушенкова, а Эдуарда Сперцяна «забыли» только сочинцы и спартаковцы. Тюкавин стал лучшим в голосованиях в восьми клубах, а еще в трех поделил первое место — с Лечи Садулаевым (в «Ахмате»), Максимом Осипенко (в «Ростове») и Глушенковым (в «Оренбурге»).

На второе место Тюкавина поставили в «Крыльях Советов», «Локомотиве» (и там, и там он уступил Глушенкову) и «Рубине» (после Мирлинда Даку), в «Зените» он проиграл Матео Кассьерре и Дугласу Сантосу, а в «Краснодаре» местному трио: Джону Кордобе, Хуниору Алонсо, Сперцяну.

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Кстати, высший балл нападающий получил не от родного «Динамо» (23 из 33), а от «Факела» (26). Солидно форварда оценили в «Урале» (23), «Крыльях Советов» (22), «Оренбурге» (21) и «Пари НН» (21), меньше всех баллов дали конкуренты — «Зенит» (11) и «Краснодар» (7).

Тюкавина упомянули восемь одноклубников. Тогда как Дмитрий Скопинцев предпочел форварду Глушенкова, Даку и Кассьерру, а Бителло — Луиса Чавеса, Хорхе Карраскаля и себя самого.

Бразильский хавбек бело-голубых оказался далеко не единственным почитателем своего таланта. Выше всех поставили себя три футболиста вылетевшей «Балтики» — Кевин Андраде, Диего Луна и Алекс Фернандес, а вот краснодарец Кевин Кастаньо и зенитовец Кассьерра ограничились скромными третьими местами.

Даже голос за себя не помог Кассьерре подняться выше четвертой строчки. Представители клуба-чемпиона не попали в топ-3 впервые с сезона-2015/16. Восемь лет назад все армейцы расположились в итоговом зачете ниже Смолова из «Краснодара» (4-е место), Халка из «Зенита» (3-е место) и Квинси Промеса из «Спартака» (5-е место).

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Вместе с занявшим второе место Глушенковым нынешний победитель оформил второй российский дубль за 17 лет. Начиная с 2008 года легионеры не попадали в топ-2 только в сезоне-2019/20, когда всю тройку захватили россияне — Дзюба, Алексей Миранчук и Евгений Луценко. Можно было бы говорить о повторении национального хет-трика, но уроженец Ставрополя Сперцян уже три года выступает за сборную Армении.

Прошлогодний обладатель приза «СЭ» Малком покинул Россию летом, не выйдя ни в одном матче чемпионата-2023/24, зато другие лауреаты прошлых лет удостоились нескольких голосов. Клаудиньо (победитель-2021/22) сейчас занял 6-е место (35 баллов), а Акинфеев и Смолов получили по три балла и поделили с группой игроков 34-ю позицию.

Сразу семи респондентам удалось назвать тройку лучших в правильном порядке — Тюкавин, Глушенков, Сперцян. Коллективное мнение предугадали уральцы Илья Помазун и Андрей Егорычев, оренбуржцы Даниил Хотулев и Дмитрий Воробьев, Матео Стаматов из «Пари НН», Николай Рассказов из «Крыльев» и одноклубник победителя Даниил Фомин.

Константин Тюкавин
Матео Кассьерра
Эдуард Сперцян
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
10
8
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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