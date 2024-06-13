Тюкавин — № 1! Футболисты РПЛ выбрали лучшего игрока сезона
- «Агент 070»: Тюкавин с женой в роли Джеймса Бонда и его девушки. Эксклюзивная фотосессия лучшего игрока РПЛ-2023/24
Константин Тюкавин прервал гегемонию «Зенита»: представители сине-бело-голубых занимали первое место пять лет подряд — дважды коллеги выбирали Артема Дзюбу (2018/19, 2019/20), по разу — Сердара Азмуна (2020/21), Клаудиньо (2021/22) и Малкома (2022/23).
Успех Тюкавина — второй в истории «Динамо», 30 лет назад первое место по итогам голосования занял Игорь Симутенков. Форвард, которому на момент завершения турнира, так же как Константину, исполнился 21 год, стал в составе бело-голубых серебряным призером и лучшим бомбардиром чемпионата. Еще два раза динамовцы попадали в топ-3: в 1991 году Игорь Колыванов замкнул тройку лучших, а в 2012-м Андрей Воронин уступил только Сейду Думбья.
Чаще бело-голубых награду получали футболисты «Зенита» (девять раз), «Спартака» (семь), «Локомотива» и ЦСКА (по пять), «Краснодара» (три). Причем все награды «быкам» принес Федор Смолов, которого Тюкавин в своем голосовании поставил на первое место — выше Диего Лаксальта и Бителло.
279 баллов Константина — один из лучших результатов за последние годы. Больше после перехода на систему «осень-весна» набирали только Малком (344, сезон-2022/23), Смолов (294, 2015/16) и Думбья (288, 2011/12). При этом от абсолютно рекордных сумм Тюкавин остановился далеко: три футболиста достигали рубежа в 400 очков — Дмитрий Аленичев (460, 1997), Дмитрий Лоськов (402, 2002) и Егор Титов (400, 2000).
Константин — один из двух игроков, упомянутых в анкетах каждого клуба премьер-лиги. Также во всех командах назвали Максима Глушенкова, а Эдуарда Сперцяна «забыли» только сочинцы и спартаковцы. Тюкавин стал лучшим в голосованиях в восьми клубах, а еще в трех поделил первое место — с Лечи Садулаевым (в «Ахмате»), Максимом Осипенко (в «Ростове») и Глушенковым (в «Оренбурге»).
На второе место Тюкавина поставили в «Крыльях Советов», «Локомотиве» (и там, и там он уступил Глушенкову) и «Рубине» (после Мирлинда Даку), в «Зените» он проиграл Матео Кассьерре и Дугласу Сантосу, а в «Краснодаре» местному трио: Джону Кордобе, Хуниору Алонсо, Сперцяну.
Кстати, высший балл нападающий получил не от родного «Динамо» (23 из 33), а от «Факела» (26). Солидно форварда оценили в «Урале» (23), «Крыльях Советов» (22), «Оренбурге» (21) и «Пари НН» (21), меньше всех баллов дали конкуренты — «Зенит» (11) и «Краснодар» (7).
Тюкавина упомянули восемь одноклубников. Тогда как Дмитрий Скопинцев предпочел форварду Глушенкова, Даку и Кассьерру, а Бителло — Луиса Чавеса, Хорхе Карраскаля и себя самого.
Бразильский хавбек бело-голубых оказался далеко не единственным почитателем своего таланта. Выше всех поставили себя три футболиста вылетевшей «Балтики» — Кевин Андраде, Диего Луна и Алекс Фернандес, а вот краснодарец Кевин Кастаньо и зенитовец Кассьерра ограничились скромными третьими местами.
Даже голос за себя не помог Кассьерре подняться выше четвертой строчки. Представители клуба-чемпиона не попали в топ-3 впервые с сезона-2015/16. Восемь лет назад все армейцы расположились в итоговом зачете ниже Смолова из «Краснодара» (4-е место), Халка из «Зенита» (3-е место) и Квинси Промеса из «Спартака» (5-е место).
Вместе с занявшим второе место Глушенковым нынешний победитель оформил второй российский дубль за 17 лет. Начиная с 2008 года легионеры не попадали в топ-2 только в сезоне-2019/20, когда всю тройку захватили россияне — Дзюба, Алексей Миранчук и Евгений Луценко. Можно было бы говорить о повторении национального хет-трика, но уроженец Ставрополя Сперцян уже три года выступает за сборную Армении.
Прошлогодний обладатель приза «СЭ» Малком покинул Россию летом, не выйдя ни в одном матче чемпионата-2023/24, зато другие лауреаты прошлых лет удостоились нескольких голосов. Клаудиньо (победитель-2021/22) сейчас занял 6-е место (35 баллов), а Акинфеев и Смолов получили по три балла и поделили с группой игроков 34-ю позицию.
Сразу семи респондентам удалось назвать тройку лучших в правильном порядке — Тюкавин, Глушенков, Сперцян. Коллективное мнение предугадали уральцы Илья Помазун и Андрей Егорычев, оренбуржцы Даниил Хотулев и Дмитрий Воробьев, Матео Стаматов из «Пари НН», Николай Рассказов из «Крыльев» и одноклубник победителя Даниил Фомин.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4