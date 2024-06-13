Судья Карасев доволен работой с Мажичем: «Сезон получился хорошим»

Судья Сергей Карасев рассказал о работе с руководителем департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.

«Сезон для судей хороший. Это говорит о том, что мы понимаем его, а он понимает нас. Это самое главное. Тут в двух направлениях все идет. Он объясняет, что хочет, мы выполняем. Соответственно и сезон получился хорошим. Конечно, я доволен работой с ним», — цитирует Карасева ТАСС.

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон.