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Директор «Балтики» — о продаже Мусаева ЦСКА: «Сумма выкупа 30 миллионов рублей — шок»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян рассказал о своем реакции на уход из клуба нападающего Тамерлана Мусаева. 22-летний футболист зимой перешел в ЦСКА.

«Моя реакция на сумму выкупа Мусаева за 30 миллионов рублей? Шок. Звоню своему уже бывшему гендиректору «Балтики» Волженкину: «Как так? Почему? Как это возможно?» Не буду раскрывать всех деталей, но состоялся неприятный разговор. Эта сумма не то что ниже рынка — она кратно ниже. Говорю так потому что, работая в Нижнем и «Динамо» пытался узнать о доступности Мусаева. И цифры, которые я слышал, были существенно выше 30 миллионов. Как спортивный директор, зная эти цифры, может предлагать контракт с такой низкой суммой выкупа?» — приводит слова Маргаряна Sport24.

Также Маргарян отметил, что у «Балтики» не было ни единого шанса удержать Мусаева.

«ЦСКА уведомил нас о том, что договорился с Тамерланом о трансфере за указанную в контракте сумму. «Балтике» нужно было уговорить игрока не идти в ЦСКА. У предыдущего спортивного директора был шанс это сделать, у меня — нет», — сказал Маргарян.

За ЦСКА в минувшем сезоне Мусаев провел 17 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. В составе «Балтики» футболист в сезоне-2023/24 сыграл 25 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Источник: Sport24
Тамерлан Мусаев
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
4
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Зенит

 21
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Джон Кордоба

Краснодар

 15
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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
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