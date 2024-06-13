Тюкавин о защитнике, против которого сложнее всего в РПЛ: «Осипенко. С ним ничего не мог сделать — ни убежать, ни принять»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин назвал защитника, против которого ему сложнее всего играть в РПЛ.

— С каким защитником особенно намучались?

— С Осипенко. Когда весной встречались с «Ростовом», Макс выиграл у меня все — и вверху, и внизу. Я ничего не мог сделать. Ни убежать, ни принять. А в сборной по матчу с Сербией запомнился Павлович. Высокий, мощный. В одном эпизоде, когда боролись за мяч, так плечом двинул, что я чуть за бровку не улетел.

Константин Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/24 по итогам ежегодного опроса «СЭ», который проводится среди игроков премьер-лиги.

В сезоне-2023/24 форвард забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России. «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице с 56 очками.