Экс-защитник «Оренбурга» Гойкович объяснил, почему его отстранили от команды

Бывший защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович назвал причины отстранения от команды.

«Это решение тренера. У меня возникли семейные проблемы, и я попросил тренера отпустить меня на день. Он отказал. Я решил по-своему и уехал. Из-за этого меня на последний месяц отстранили», — цитирует игрока «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 защитник провел 21 матч. В июне Гойкович покинул клуб на правах свободного агента.