Экс-защитник «Оренбурга» Гойкович объяснил, почему его отстранили от команды
Бывший защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович назвал причины отстранения от команды.
«Это решение тренера. У меня возникли семейные проблемы, и я попросил тренера отпустить меня на день. Он отказал. Я решил по-своему и уехал. Из-за этого меня на последний месяц отстранили», — цитирует игрока «РБ Спорт».
В сезоне-2023/24 защитник провел 21 матч. В июне Гойкович покинул клуб на правах свободного агента.
Источник: РБ Спорт
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|25.05
|16:30
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|2 : 1
|25.05
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Краснодар – Динамо
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|25.05
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|
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ЦСКА – Урал
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Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
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|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
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Зенит
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