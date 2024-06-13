Жена Тюкавина: «Костя — домосед. Ночные клубы? Ему это малоинтересно»
Жена нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алена рассказала, как проводит свободное время с мужем.
— О Косте говорят — домосед. В самом деле?
— Да! После девяти вечера мы из квартиры не выходим.
— Даже на каникулах?
— Ой, там вообще распорядок дня как у пенсионеров, ха-ха. Вот сейчас на пять дней летали в Турцию. Кто-то в отпуске отрывается на полную катушку, дрыхнет до двенадцати... А у Кости подъем в восемь утра. Завтрак, тренажерный зал, обед, тихий час. Потом немножечко погреется на солнышке, поплавает, поиграет в теннис и волейбол. Дальше ужин, свободное время — и все, в кровать.
— Образцово.
— Если мы в Москве и дали выходной, Костя все равно поздно не ложится. В одиннадцать вечера уже железно спит. Поэтому и встает рано. Пока гуляет с собакой, я готовлю завтрак. Затем можем куда-то поехать, повидаться с родителями или друзьями. Вечером снова прогулка с собакой, ну и перед сном иногда фильмы смотрим.
— Какие?
— Сериалы про полицейских, детективы, боевики, триллеры... Здесь наши вкусы совпадают. Правда, однажды после тренировки пошел со мной в кино на американскую мелодраму «Звезда родилась». Фильм интересный, музыкальный, меня сразу захватил. А Костя был такой уставший, что в какой-то момент сморило, закемарил.
— Разбудили?
— Зачем? Подумала: «Пусть поспит».
— Хоть раз были с мужем в ночном клубе?
— Ну раз-то каждый был... Но вообще ему это малоинтересно. Мне тоже. Что мы там не видели? Да вы и сами знаете — проблемы в таких заведениях порой возникают на ровном месте. Уж лучше держаться от них подальше. Костя и рестораны не очень любит. Предпочитает домашнюю кухню.
Константин Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/24 по итогам ежегодного опроса «СЭ», который проводится среди игроков премьер-лиги.
В сезоне-2023/24 форвард забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России. «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице с 56 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4