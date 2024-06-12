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Егор Титов: «Распирает гордость от того, что Сафонов будет в «ПСЖ»

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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов прокомментировал возможный переход голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Давайте дождемся официальной информации. Я об этом не знаю. Но такой переход — это отлично для нашего чемпионата и футбола в целом. Поэтому я могу только пожелать ему успехов, тем более такой клуб. Хотелось бы, чтобы он постоянно был в обойме. Конечно, распирает гордость от того, что наш вратарь будет в «ПСЖ», — приводит слова Титова Sport24.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» планирует в ближайшее время заключить официальную сделку с Сафоновым. Французский клуб уже подписал первый пакет документов с 25-летним россиянином.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», в которых пропустил 27 голов. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.

Источник: Sport24
Егор Титов
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
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Оренбург – Спартак
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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 16
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Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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