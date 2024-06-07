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Гунько — о «Спартаке»: «Станкович знает, как приводить команду к трофеям»

Руслан Минаев
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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько поделился мнением о перспективах Деяна Станковича в московском клубе.

«Не думаю, что со Станковичем будет хуже, чем с Абаскалем, — цитирует Гунько «РБ Спорт». — У него за спиной есть опыт чемпионства, он знает, как приводить команду к трофеям. Это очень важно. Все будет зависеть от результата и от того, как у него пойдет в самом начале в «Спартаке». У Деяна будет поддержка от руководства, болельщиков».

45-летний специалист подписал с красно-белыми контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года. Серб проведет первую тренировку с командой 21 июня в Тарасовке.

Источник: РБ Спорт
Деян Станкович
Дмитрий Гунько
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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