Рассказываем о норвежском новичке ЦСКА Эмиле Бохинене.

ЦСКА сегодня объявил сразу о двух трансферах: форвард Соломон Рондон и хавбек Эмиль Бохинен уже присоединились к команде на сборах в Испании. Венесуэльский нападающий хорошо известен в России, где уже играл в «Рубине» и «Зените». А 21-летний Бохинен — неизвестный широкой публике норвежец, который идет по стопам отца.

Бохинен был на стажировке в АПЛ, где играл его отец

«Поздравляю, ты заслужил это», — написал в своем Instagram Ларс Бохинен, выложив фото с новичком ЦСКА — своим сыном Эмилем.

Ларс в 90-е играл в чемпионате Англии: у него больше полусотни матчей в составе «Ноттингема», затем чуть меньше — за «Блэкберн» и «Дерби Каунти». Бохинен-старший забил 15 голов в 179 матчах АПЛ, а также 10 мячей в 50 матчах сборной Норвегии, которую он представлял на чемпионате мира 1994 года в США.

Теперь он активно занимается карьерой сына, которого уже пытался трудоустроить в Англии. Чуть больше года назад Ларс привозил сына в «Шеффилд Юнайтед» на просмотр. Также к Эмилю был интерес от «Брайтона». Но стажировка в Англии оказалась лишь ознакомительной — хавбек вернулся в Норвегию и продолжил играть за «Стабек», воспитанником которого является. ЦСКА — лишь второй клуб в карьере Эмиля.

Отец в 2007 году стал спортивным директором «Стабека» и отдал сына в академию клуба, за основу которого Эмиль выступал с 2017 года.

Отец — о новичке ЦСКА: «Он более командный игрок, чем я»

Как и отец, Эмиль играет в центре полузащиты. В «Стабеке» он также изредка выходил на позиции опорника и на правом фланге полузащиты.

«Он небольшой мальчик, довольно худой, — сказал Ларс в интервью The Athletic после той стажировки сына в Англии. — Он хорошо двигается, быстро распоряжается мячом, хорошо разбирается в игре. У него хорошая левая нога, хороший дальний пас. Он может обыграть соперника. Его действия в защите за последний год значительно улучшились, что, возможно, было самой важной частью его игры».

Эмиль стал более оборонительным игроком и, вероятно, будет играть в ЦСКА на позиции опорника. Хотя чистым разрушителем его назвать нельзя. В прошлом сезоне Бохинен в 24 матчах чемпионата Норвегии забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

«Мы немного похожи. Я бы сказал, что, наверное, больше играл в дриблинг, — считает отец игрока. — Может быть, мой атакующий вклад был немного больше, но Эмиль более командный игрок, чем я».

Зачем он ЦСКА?

Армейцы заплатили за Бохинена 1,5 миллиона евро и заключили контракт на 4 года. После срыва трансфера Данило из «Ниццы» и проблем с адаптацией у латиноамериканских игроков ЦСКА переключился на скандинавский рынок: игроки оттуда адаптируются к России гораздо быстрее.

Бохинен пока не Маттиас Норманн, но и стоит в десять раз дешевле. Игрока в Норвегии давно считают большим талантом и ждут его дальнейшего скачка. Год назад Эмиль продлил контракт со «Стабеком» до 2022 года, рассчитывая побороться за медали. Но в итоге команда заняла лишь 8-е место в таблице. Тратить время в Норвегии Бохинен больше не захотел. Он поиграл за сборные Норвегии всех возрастов, кроме взрослой: вытеснить Мартина Эдегора, Сандера Берге и Норманна, которые успешно играют в Европе, нереально. Эмилю пора было менять лигу.

«Чувствую, что готов к чему-то новому. Это должен быть правильный клуб, где мне будет хорошо», — говорил Эмиль местной прессе в конце прошлого года. Выбор ЦСКА, видимо, связан с тем, что игрока видят в основе и готовы дать ему игровую практику даже в ходе борьбы за медали.

Бохинен уже тренируется с командой в Кампоаморе и готовится к рестарту сезона с новой командой. Уже через неделю норвежец может дебютировать за армейцев в матче Кубка России против «СКА-Хабаровска».