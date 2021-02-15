«Нужно внедрить его как можно быстрее». ЦСКА подписал Рондона и Бохинена
21-летний норвежец Бохинен и 31-летний венесуэлец Рондон присоединились к команде на сборе в испанском Кампоаморе. Футболисты опубликовали приветствия в соцсетях и провели тренировку с красно-синими.
Бохинен
Сначала ЦСКА сообщил о завершении оформления трансфера полузащитника «Стабека». Норвежец подписал контракт с армейским клубом до окончания сезона-2024/25. По данным СМИ, сделка оценивается в 1,5 миллиона евро.
«Наконец-то все официально! Мечта стала реальностью. Вперед!» — написал Бохинен в том числе на русском языке в Instagram.
«Бохинен попадает под нашу трансферную политику. Он молодой и перспективный. Он подходит нам по многим качествам: хорошая левая нога, видение поля, умение действовать нестандартно, лидерские качества. Если человек имеет лидерские качества, значит, он очень хорошо играет под давлением», — сказал Гончаренко во время прямого эфира в клубных соцсетях.
О форме новичка специалист добавил: «Бохинен тренировался и достаточно неплохо готов».
Эмиль идёт в бой #Кампоамор2021?? pic.twitter.com/OlmSFtPuAV— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 15, 2021
Рондон
Следом ЦСКА объявил: клуб согласовал переход нападающего китайского «Далянь Ифан» на правах аренды. Венесуэлец будет выступать за армейцев до окончания сезона-2020/21. До переезда в Азию он играл на родине в клубе «Арагуа», в Испании — за «Лас-Пальмас» и «Малагу», в РПЛ — за «Рубин» и «Зенит», в Англии — за «Вест Бромвич» и «Ньюкасл».
«Новый этап, прежняя воля к победе! Носить футболку ЦСКА — честь для меня!» — написал Рондон в том числе на русском языке в Twitter.
Новый этап, прежняя воля к победе!— Salom?n Rond?n (@salorondon23) February 15, 2021
Носить футболку @pfc_cska — честь для меня! ??? pic.twitter.com/zTjifwRFCL
«Рондон в представлении российским болельщикам не нуждается. Его все знают. После «Зенита» играл в английской премьер-лиге. Были предложения от «Манчестер Юнайтед», но, так получилось, не смогли договориться с китайской стороной. С уходом Гайча мы нуждались в таком форварде. Рондон — высокий нападающий, который хорошо может работать спиной к воротам и обладает достаточным опытом. Нужно внедрить его как можно быстрее, чтобы он начал приносить пользу», — сказал Гончаренко.
Оба новичка уже в тренировочном процессе #Кампоамор2021?? pic.twitter.com/aV8SnrbhKC— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 15, 2021
Об Адольфо Гайче тренер сказал отдельно, ответив на вопрос о будущем 21-летнего аргентинского форварда. Игрок столкнулся с трудностями адаптации после длительного периода без футбола и через полгода после покупки был отправлен ЦСКА в Италию — в аренду в «Беневенто».
«На Гайче сказалось отсутствие игровой практики из-за карантина. Мы посмотрим, как он себя проявит в «Беневенто». Перед окончанием сезона будем думать по поводу него», — заметил Гончаренко.
О форме Рондона специалист добавил: «После отъезда из Китая он тренировался самостоятельно. Ему надо поймать игровой ритм. Будем отталкиваться от его состояния и идти день ото дня. Надеемся, что подготовим его если не к кубковому матчу, то хотя бы к игре с «Локомотивом».
Прямой эфир с #ВМГ https://t.co/EpQs1Bv2oM— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 15, 2021
ЦСКА возобновит сезон после зимней паузы 21 февраля — домашним матчем 1/8 финала Кубка с хабаровским СКА. В 20-м туре чемпионата вторая команда РПЛ сыграет в гостях с «Локо» 27 февраля.
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