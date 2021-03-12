«Динамо» не проиграет «Спартаку», «Локомотив» победит «Сочи». Прогнозы на 22-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-голкипер сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин и известный музыкант Юрий Давыдов

«Химки» — «Ростов»

Руслан Нигматуллин — 1:0. Матч сравнительно равных соперников. И «Химки», и «Ростов» в принципе радуют своих болельщиков, но «Химки» играют дома, поэтому шансов на победу у них будет больше.

Юрий Давыдов — 0:0. Ожидается резкое потепление и снегопад. Поэтому толкотни будет много, но до голов дело не дойдет.

«Урал» — «Ротор»

Нигматуллин — 2:1. «Ротор» чуточку лучше и увереннее выглядит после перерыва. Возможно, сказалось усиление, возможно, благоприятный календарь. «Уралу» нужно брать три очка, и я думаю, хозяевам это удастся сделать.

Давыдов — 2:1. Две невнятные команды, но «Уралу» победа нужнее.

«Арсенал» — ЦСКА

Нигматуллин — 1:2. «Арсенал» только что крупно уступил «Локомотиву». На этот раз будет проверка армейской командой. ЦСКА сейчас в порядке, и думаю, что гости одержат победу.

Давыдов — 0:2. Все искусственно созданное когда-то заканчивается. «Арсенал» уверенно движется к тому, чтобы стать историей, не оставив, правда, в ней никакого следа.

«Зенит» — «Ахмат»

Нигматуллин — 2:0. «Зенит» вылетел из Кубка и теряет неожиданно много очков в чемпионате. Думаю, это тот матч, когда нужно уже побеждать дома, иначе болельщики не поймут.

Давыдов — 1:1. Обе команды на нервах. Запредельный настрой отодвинет мастерство на второй план. Рискну поставить на ничью.

«Динамо» — «Спартак»

Нигматуллин — 2:2. Московское дерби — это, безусловно, один из центральных матчей тура. Чрезвычайно интересное противостояние. «Спартак» после фееричной победы над «Краснодаром», «Динамо» тоже выглядит неплохо. Команда побеждает, хорошо играет молодежь. Две московские команды, которые после последнего тура точно на подъеме. Поставлю на ничью.

Давыдов — 2:1. Чем ниже до конца сезона рухнет «Спартак», тем сильнее будет понимание, что хватит издеваться над великим клубом. Со всей страстью необузданной души буду болеть за «Динамо».

«Уфа» — «Рубин»

Нигматуллин — 1:1. «Рубин» после двух прекрасных победных матчей против «Спартака» и «Зенита» может пребывать в определенной эйфории. «Уфе» очень нужны очки, и думаю, что будет ничейный результат.

Давыдов — 1:1. Игроки «Рубина» — красавцы, но «Уфа» загнана в угол. Это уравнивает шансы.

«Тамбов» — «Краснодар»

Нигматуллин — 1:2. Вспоминается недавний матч со «Спартаком», в котором «Краснодар» был в разлаженном состоянии. Думаю, что определенные выводы команда сделает и такое не повторится.

Давыдов — 1:4. Протокольные матчи «Тамбова» создают лишь одну интригу: забьет ли подключенная к ИВЛ команда гол или нет? Думаю, «Краснодару» забьет. Но в целом про мотивацию «быков» в их ситуации говорить просто неприлично.

«Локомотив» — «Сочи»

Нигматуллин — 1:0. Определенная разминка в чемпионате перед кубковым матчем. Два очень достойных соперника на данный момент. И «Сочи» рвется в еврокубки, и «Локомотив» после возобновления чемпионата выглядит очень прилично. Так что матч со всех сторон будет увлекательным и интересным. Но предположу, что «Локомотив» все-таки будет сильнее

Давыдов — 2:0. Новое руководство «Локо» активно разгребает завалы и расчищает пути. Как следствие, команда ускоряет ход. 2:0 становится фирменным атрибутом домашних игр. Думаю, «Локомотив» проскочит станцию «Сочи» без остановки.

Сергей Нуждин