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«Кандидатов на пост главного тренера меньше пяти. Лева среди них нет». В «Спартаке» рассказали о поиске сменщика Доменико Тедеско

Артем Калинин
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Сегодня, 17:35
Йоахим Лев. Фото "СЭ"
Йоахим Лев. Фото "СЭ"
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Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопросы о будущем клуба.
7&nbsp;марта. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 6:1. Доменико Тедеско и&nbsp;Леонид Федун (справа налево).Тедеско порадовал болельщиков «Спартака», но не Федуна

— Сформированы ли уже критерии по новому главному тренеру основы?

— Конечно, сформированы. Мы уже говорили, что времени у нас не так много. Мы должны найти кандидатуру, согласовать ее и в дальнейшем приступить к работе. Мы уже подбираем главного тренера.

— Вчера начали шутить, что освобождается Йоахим Лев. Он в списке?

— Нет.

— Сколько в списке фамилий?

— Список небольшой, каким и должен быть. Если список большой, то это непрофессиональный подход. Мы должны подходить к этому вопросу серьезно. Желательно, чтобы было меньше пяти кандидатур.

— Насколько проект второй команды себя оправдывает? Не считаете, что его нужно реструктуризировать? Нет выхлопа от игроков с огромными контрактами.

— Над выхлопом работаем. На сегодняшний день этот проект — неотъемлемая часть нашей цели. Сроки по разработке стратегии мы уже называли. На сегодняшний день «Спартак-2» существует и никуда не девается. У него в любом случае должны быть спортивные цели. У футболистов должно быть желание достигать высоких спортивных результатов. Они должны привыкать к победам. Это неотъемлемая составляющая для их роста.

— Леонид Федун говорил, что все содержание «Спартака-2» равно зарплате дорогостоящего легионера. Сегодня это так?

— Я не буду сравнивать с зарплатой легионеров. Просто скажу, что на сегодняшний день зарплаты в «Спартаке-2» не особо большая затрата в структуре клуба.

— Это сумма около 5 миллионов евро в год?

— Примерно так.

Роман Пилипчук.Он считался архитектором чемпионского «Спартака» и назывался в числе претендентов на пост главного в основе. А потом с грохотом провалился во второй команде

— Чем не устроил Пилипчук? Из «Спартака-2» сейчас Маслов и Максименко играют в основе.

— Мы расстались по обоюдному согласию и не имеем претензий друг к другу. На сегодняшний день результаты, конечно, не очень.

— Возможно ли возвращение Пилипчука в чей-то тренерский штаб?

— Не готов сказать, это зависит от него. У него будут предложения. В целом он неплохой тренер. У него получится найти клуб, в котором у него все сложится хорошо.

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