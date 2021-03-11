«Кандидатов на пост главного тренера меньше пяти. Лева среди них нет». В «Спартаке» рассказали о поиске сменщика Доменико Тедеско

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопросы о будущем клуба.

— Сформированы ли уже критерии по новому главному тренеру основы?

— Конечно, сформированы. Мы уже говорили, что времени у нас не так много. Мы должны найти кандидатуру, согласовать ее и в дальнейшем приступить к работе. Мы уже подбираем главного тренера.

— Вчера начали шутить, что освобождается Йоахим Лев. Он в списке?

— Нет.

— Сколько в списке фамилий?

— Список небольшой, каким и должен быть. Если список большой, то это непрофессиональный подход. Мы должны подходить к этому вопросу серьезно. Желательно, чтобы было меньше пяти кандидатур.

— Насколько проект второй команды себя оправдывает? Не считаете, что его нужно реструктуризировать? Нет выхлопа от игроков с огромными контрактами.

— Над выхлопом работаем. На сегодняшний день этот проект — неотъемлемая часть нашей цели. Сроки по разработке стратегии мы уже называли. На сегодняшний день «Спартак-2» существует и никуда не девается. У него в любом случае должны быть спортивные цели. У футболистов должно быть желание достигать высоких спортивных результатов. Они должны привыкать к победам. Это неотъемлемая составляющая для их роста.

— Леонид Федун говорил, что все содержание «Спартака-2» равно зарплате дорогостоящего легионера. Сегодня это так?

— Я не буду сравнивать с зарплатой легионеров. Просто скажу, что на сегодняшний день зарплаты в «Спартаке-2» не особо большая затрата в структуре клуба.

— Это сумма около 5 миллионов евро в год?

— Примерно так.

— Чем не устроил Пилипчук? Из «Спартака-2» сейчас Маслов и Максименко играют в основе.

— Мы расстались по обоюдному согласию и не имеем претензий друг к другу. На сегодняшний день результаты, конечно, не очень.

— Возможно ли возвращение Пилипчука в чей-то тренерский штаб?

— Не готов сказать, это зависит от него. У него будут предложения. В целом он неплохой тренер. У него получится найти клуб, в котором у него все сложится хорошо.