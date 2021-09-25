Дзюба может быть дисквалифицирован за отказ играть за сборную. Он нарушил регламент
Что случилось?
Известный телекомментатор Виктор Гусев опубликовал пост в Instagram, где задался вопросом, мог ли нападающий «Зенита» Артем Дзюба отказаться от приглашения в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022 со Словакией (8 октября) и Словенией (11 октября).
«Тут как-то не все ясно...», — написал Гусев, сопроводив это в том числе хэштегами #правило и #такможноилинет.
Комментатор ссылается на «Регламент РФС по статусу и переходам (трансферам) футболистов». В частности, он приводит цитату из пункта 1 статьи 28 регламента.
«По общему правилу, любой футболист обязуется давать положительный ответ на вызов РФС в сборную команду России», — говорится там.
Кроме того, Гусев приводит пункт 4 статьи 28: «В периоды направления в сборные команды России футболисты, вызванные в сборные команды России, не вправе без согласия РФС выступать за свои футбольные клубы (спортивные школы). В случае, если футболист не подчиняется вызову в сборную команду России по любой причине, срок данного ограничения продлевается на 5 (пять) календарных дней».
Наконец, комментатор цитирует и пункт 5 статьи 28: «Футболист, отказавшийся подчиниться вызову в сборную команду России по причине травмы или болезни, обязуется по требованию РФС пройти медицинское освидетельствование врачом, указанным РФС».
Напомним, что в понедельник, 20 сентября, главный тренер сборной России Валерий Карпин огласил расширенный список игроков для участия в матчах со Словакией и Словенией. В него были включены 34 футболиста, в том числе и Дзюба.
А на следующий день форвард «Зенита» заявил, что не сможет помочь национальной команде.
«Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на сто процентов. У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. О чем я честно и сказал тренеру. Желаю огромной удачи нашим парням в предстоящих матчах. Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может. Буду работать и выкладываться на все сто, а время покажет», — сказал Дзюба.
Артем и правда нарушил регламент?
Очень похоже на то. Как стало известно «СЭ», 20 сентября — в день объявления расширенного списка — в «Зенит» пришло официальное письмо от РФС о вызове в национальную команду игроков питерского клуба, в числе которых указан и Дзюба.
Согласно пункту 2 статьи 28 регламента, такой документ должен поступать в клуб не позднее чем за 15 дней до соответствующего матча сборной — то есть в случае со встречами со Словакии и Словении дедлайн был 24 сентября.
Да, на пресс-конференции Карпин подчеркивал, что расширенный список в итоге сократится — на сбор приедут 20—24 полевых игрока и четыре голкипера. Но чтобы соблюсти все формальности, приходится вот так подстраховываться.
«У каких-то клубов по три-четыре матча до 3 октября. А вызов надо отправить за две недели до игры. Мы даем сейчас расширенный список, понимая, что кто-то может себя проявить. А кто-то может показывать себя не лучшим образом», — говорил тогда главный тренер.
Конкретно про Дзюбу Карпин сказал следующее: «Это еще не вызов, а попадание в расширенный список».
Да, не все из тех, на кого пришла официальная бумага в клуб, доедут в итоге до Новогорска. Но, подчеркнем еще раз, для соблюдения всех формальностей приходится таким вот образом перестраховываться. И чисто технически Дзюба, отказавшись приезжать в сборную, нарушил «Регламент РФС по статусу и переходам (трансферам) футболистов».
Так что в итоге может ему грозить?
Еще раз процитируем пункт 4 статьи 28, на который ссылается Гусев: «В периоды направления в сборные команды России, футболисты, вызванные в сборные команды России, не вправе без согласия РФС выступать за свои футбольные клубы (спортивные школы). В случае, если футболист не подчиняется вызову в сборную команду России по любой причине, срок данного ограничения продлевается на 5 (пять) календарных дней».
Что такое «период направления»? Ответ на этот вопрос есть в пункте 2 статьи 26 того же регламента: «Футболисты направляются футбольными клубами (спортивными школами) на следующие периоды подготовки к матчам:
2) для отборочного футбольного матча международного турнира — 4 (четыре) календарных дня, включая день проведения футбольного матча. В случае, если футбольный матч проводится за пределами территории УЕФА, данный период составляет 5 (пять) календарных дней".
Соответственно, Дзюба, отказавшись от приглашения в сборную и нарушив тем самым регламент, не может выступать за «Зенит» в течение пяти календарных дней после матча России со Словенией (11 октября). 16 октября сине-бело-голубые, согласно календарю, должны проводить встречу 11-го тура РПЛ с «Арсеналом». И ее форвард, по идее, должен пропустить. Правда, для этого нужно соответствующее решение РФС.
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