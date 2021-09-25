«Я не боялся матча с «Локомотивом». Заканчивать карьеру пока не собираюсь». Семин — об отставке из «Ростова»
— Приняли решение совместно, обсудили все нюансы, — подчеркнул 74-летний специалист. — Всегда в таких ситуациях в большей степени влияет результат. Мы свою работу выполняли. Наверное, недостаточно было набрано очков. Положительные моменты тоже были: большая группа молодых ребят, которые играли в стартовом составе. Они в дальнейшем будут успешно защищать цвета «Ростова», я уверен в этом. У нас с руководителями остались хорошие отношения. Мы понимаем друг друга. Я всем благодарен. Хочу сказать клубу большое спасибо. Ребятам удачи, им нужно время. Уверен, что у «Ростова» все будет хорошо.
Никаких конфликтов у меня не было. Недопонимания есть всегда. С теми, кто играет, понимание есть, а с теми, кто не играет, есть недопонимание. Это очень сложный момент. Расстались с руководством на хорошей ноте. Мы с клубом подходим друг к другу. Но есть обстоятельства, по которым надо расставаться.
— Почему именно сейчас уходите из «Ростова»? Скептики предполагают, что вы не хотели проиграть в следующем туре «Локомотиву» Николича в Черкизове.
— Еще раз хочу подчеркнуть, что это совместное решение. Мое и руководства «Ростова». Так сложилась сейчас ситуация. И я не держал в голове, что в следующем туре «Локомотив».
Это не играло никакой роли, я никогда не боялся и не боюсь по сей день таких матчей. Просто у тренера бывают моменты, когда нужно сесть, поговорить и выяснить, куда мы двигаемся в интересах общего дела. В итоге решили, что лучше расстаться. С большим уважением отношусь к руководителям клуба, игрокам.
— Чем объясните такие результаты команды?
— Наверное, они закономерны. Не было стабильности состава. Игроки слишком молоды... Но мне очень понравился город, болельщики. Все понравилось. Но в данном случае, считаю, мы приняли правильное решение.
— Кто вас заменит?
— Тренер молодежной команды, которая успешно выступает в своем турнире. Он знает ребят. Так что все принято в интересах дела. У меня точно нет никаких обид. Если я буду нужен «Ростову», окажу помощь.
— Вы не заканчиваете тренерскую карьеру?
— Пока заканчивать не будем. Жизнь все покажет. Единственное, хотел бы сказать об одной вещи.
— Какой?
— Каждому тренеру, в том числе и мне, очень сложно приходить в команду, не проводя предсезонку, подготовительную работу. Для меня это довольно непросто. Наверное, здесь я тоже допустил определенные ошибки.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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