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«Я не боялся матча с «Локомотивом». Заканчивать карьеру пока не собираюсь». Семин — об отставке из «Ростова»

Авторы:

Виталий Айрапетов
Владимир Пушкарев
Сегодня, 15:20
Юрий Семин. Фото ФК «Ростов» Юрий Семин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото ФК «Ростов»
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Юрий Семин, покинувший пост главного тренера «Ростова», объяснил, почему он принял такое решение именно сейчас.

— Приняли решение совместно, обсудили все нюансы, — подчеркнул 74-летний специалист. — Всегда в таких ситуациях в большей степени влияет результат. Мы свою работу выполняли. Наверное, недостаточно было набрано очков. Положительные моменты тоже были: большая группа молодых ребят, которые играли в стартовом составе. Они в дальнейшем будут успешно защищать цвета «Ростова», я уверен в этом. У нас с руководителями остались хорошие отношения. Мы понимаем друг друга. Я всем благодарен. Хочу сказать клубу большое спасибо. Ребятам удачи, им нужно время. Уверен, что у «Ростова» все будет хорошо.

Никаких конфликтов у меня не было. Недопонимания есть всегда. С теми, кто играет, понимание есть, а с теми, кто не играет, есть недопонимание. Это очень сложный момент. Расстались с руководством на хорошей ноте. Мы с клубом подходим друг к другу. Но есть обстоятельства, по которым надо расставаться.

— Почему именно сейчас уходите из «Ростова»? Скептики предполагают, что вы не хотели проиграть в следующем туре «Локомотиву» Николича в Черкизове.

— Еще раз хочу подчеркнуть, что это совместное решение. Мое и руководства «Ростова». Так сложилась сейчас ситуация. И я не держал в голове, что в следующем туре «Локомотив».

Это не играло никакой роли, я никогда не боялся и не боюсь по сей день таких матчей. Просто у тренера бывают моменты, когда нужно сесть, поговорить и выяснить, куда мы двигаемся в интересах общего дела. В итоге решили, что лучше расстаться. С большим уважением отношусь к руководителям клуба, игрокам.

— Чем объясните такие результаты команды?

— Наверное, они закономерны. Не было стабильности состава. Игроки слишком молоды... Но мне очень понравился город, болельщики. Все понравилось. Но в данном случае, считаю, мы приняли правильное решение.

— Кто вас заменит?

— Тренер молодежной команды, которая успешно выступает в своем турнире. Он знает ребят. Так что все принято в интересах дела. У меня точно нет никаких обид. Если я буду нужен «Ростову», окажу помощь.

— Вы не заканчиваете тренерскую карьеру?

— Пока заканчивать не будем. Жизнь все покажет. Единственное, хотел бы сказать об одной вещи.

— Какой?

— Каждому тренеру, в том числе и мне, очень сложно приходить в команду, не проводя предсезонку, подготовительную работу. Для меня это довольно непросто. Наверное, здесь я тоже допустил определенные ошибки.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
2-й тайм

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

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