Юрий Семин, покинувший пост главного тренера «Ростова», объяснил, почему он принял такое решение именно сейчас.

— Приняли решение совместно, обсудили все нюансы, — подчеркнул 74-летний специалист. — Всегда в таких ситуациях в большей степени влияет результат. Мы свою работу выполняли. Наверное, недостаточно было набрано очков. Положительные моменты тоже были: большая группа молодых ребят, которые играли в стартовом составе. Они в дальнейшем будут успешно защищать цвета «Ростова», я уверен в этом. У нас с руководителями остались хорошие отношения. Мы понимаем друг друга. Я всем благодарен. Хочу сказать клубу большое спасибо. Ребятам удачи, им нужно время. Уверен, что у «Ростова» все будет хорошо.

Никаких конфликтов у меня не было. Недопонимания есть всегда. С теми, кто играет, понимание есть, а с теми, кто не играет, есть недопонимание. Это очень сложный момент. Расстались с руководством на хорошей ноте. Мы с клубом подходим друг к другу. Но есть обстоятельства, по которым надо расставаться.

— Почему именно сейчас уходите из «Ростова»? Скептики предполагают, что вы не хотели проиграть в следующем туре «Локомотиву» Николича в Черкизове.

— Еще раз хочу подчеркнуть, что это совместное решение. Мое и руководства «Ростова». Так сложилась сейчас ситуация. И я не держал в голове, что в следующем туре «Локомотив».

Это не играло никакой роли, я никогда не боялся и не боюсь по сей день таких матчей. Просто у тренера бывают моменты, когда нужно сесть, поговорить и выяснить, куда мы двигаемся в интересах общего дела. В итоге решили, что лучше расстаться. С большим уважением отношусь к руководителям клуба, игрокам.

— Чем объясните такие результаты команды?

— Наверное, они закономерны. Не было стабильности состава. Игроки слишком молоды... Но мне очень понравился город, болельщики. Все понравилось. Но в данном случае, считаю, мы приняли правильное решение.

— Кто вас заменит?

— Тренер молодежной команды, которая успешно выступает в своем турнире. Он знает ребят. Так что все принято в интересах дела. У меня точно нет никаких обид. Если я буду нужен «Ростову», окажу помощь.

— Вы не заканчиваете тренерскую карьеру?

— Пока заканчивать не будем. Жизнь все покажет. Единственное, хотел бы сказать об одной вещи.

— Какой?

— Каждому тренеру, в том числе и мне, очень сложно приходить в команду, не проводя предсезонку, подготовительную работу. Для меня это довольно непросто. Наверное, здесь я тоже допустил определенные ошибки.