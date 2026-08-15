ЦСКА — «Факел»: судья Танашев был обязан сам оценить офсайд. ВАР Бобровский абсолютно прав

На 27-й минуте матча 4-го тура чемпионата России ЦСКА — «Факел» судья Инал Танашев после вмешательства видеоассистентов Яна Бобровского и Сергея Цыганка и просмотра повторов на мониторе у поля изменил первоначальное решение и не засчитал гол воронежцев. В момент удара со штрафного их игрок Матвей Бардачев оказался за линией офсайда, а потом принял активное участие в игре, повлияв на действия защитника.

Появились вопросы, зачем ВАР Бобровский отправил арбитра Танашева к монитору, а не сам зафиксировал положение «вне игры».

Видеоассистенты правильно предложили арбитру посмотреть повторы. Потому что это не фактическое решение. Оценку должен дать рефери.

Само по себе нахождение в положении «вне игры» не является нарушением. Если бы атакующий игрок (Бардачев), оказавшийся в офсайде, коснулся мяча, сыгранного партнером по команде, ВАР сам зафиксировал бы офсайд, если бы этого не сделали ассистент и судья. Это так называемое фактическое решение.

В других же случаях ВАР должен рекомендовать арбитру самому дать оценку эпизоду. К примеру, если игрок, находящийся в положении «вне игры», мешает сопернику, вступает в борьбу за мяч, явно пытается сыграть в мяч или получает преимущество после отскока или рикошета.