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Огненные нули в Химках. Гильерме получил красную, «Локо» снова потерял очки в игре с аутсайдером

Олег Кошелев
Олег Кошелев
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 16:45
25 сентября. Химки. «Химки» — «Локомотив» — 0:0. Гильерме. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
25 сентября. Химки. «Химки» — «Локомотив» — 0:0. Гильерме. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
А 17-летний вратарь-дебютант Худяков помог железнодорожникам в меньшинстве удержать ничью.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
9-й тур
«Химки» — «Локомотив» (Москва) — 0:0
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстоль, Боженов, Глушаков, Кухарчук (Соколов, 63), Мирзов, Адеми.
«Локомотив» (Москва): Гильерме, Сильянов, Баринов, Куликов, Тикнизян, Магкеев (Анджорин, 81), Марадишвили, Бабкин (Худяков, 54), Смолов (Жемалетдинов, 76), Камано (Лисакович, 82), Керк (Рыбчинский, 76).
Предупреждения: Баринов, 25. Адеми, 33. Соколов, 65. Глушаков, 90+3.
Удаление: Гильерме, 53.
Судьи: Амелин (Тула). Гурбанов (Краснодар), Мухтаров (Петрозаводск).
ВАР: Москалев (Воронеж). Гаврилин (Владимир).
25 сентября. Химки. Стадион «Арена Химки».

Открытие второго фронта в виде Лиги Европы для «Локомотива» совпало с вроде бы благоприятным календарем в чемпионате России: «Урал» после «Марселя» и «Химки» перед «Лацио». Впрочем, во встрече с идущими 16-ми екатеринбуржцами команда Марко Николича взяла лишь очко, и требовалось добирать в матче с идущими 15-ми химчанами. А у хозяев поля действительно не лучшие времена — к неудачной серии в РПЛ добавилось поражение в кубковом турнире от коллектива второй лиги.

В привычную ротацию Николича затесалась еще и вынужденная замена, которую пришлось проводить уже после разминки. Из состава выпал Пабло, которого заменил Бабкин — для защитника это первое попадание в старт, и столь знаковое событие случилось как раз в день его 19-летия. Правда, вышел он в средней линии, а в центр обороны опустился Баринов.

Первый тайм прошел в соответствии с занимаемыми соперниками местами в таблице. «Локо» давил, причем контригры у «Химок» практически не возникало — гости довольно легко возвращали себе мяч после потерь. Но вот конструктива впереди красно-зеленым не хватало. За креатив, кстати, отвечал по большей части Марадишвили, и наблюдать за бывшим армейцем фактически в роли «десятки» было любопытно. Константин и сам мог забить, но попал в штангу, а самым активным в атаке «Локо» оказался Камано, который забил два мяча из офсайда, а еще пару ударов гвинейца потащил Лантратов. Создавалось ощущение, что «Химки» вот-вот прогнутся, но до перерыва им выстоять удалось.

В самом начале второго тайма случился эпизод, который изменил в этой игре все. Гильерме вышел из ворот и прямой ногой влетел в Адеми. Арбитр долго переваривал этот эпизод, сходил к экрану и в итоге показал голкиперу сборной России красную карточку. В контексте национальной команды повода для переживаний, пожалуй, нет: Гильерме на неделе сыграет в Лиге Европы, так что тонус перед важными встречами со словенцами и словаками не потеряет.

Запасным в заявке «Локо» значился 17-летний Даниил Худяков, опыт которого исчисляется 15 матчами за «Казанку». Выходя на поле, дебютант вполне справедливо выглядел растерянным. Удаление Гильерме позволило «Химкам» поднять голову, и ход матча перевернулся: на победу стали действовать уже оба соперника. Хозяева сразу принялись нагружать юношу в воротах железнодорожников. Поначалу Худякову везло: три удара подряд из убойных позиций принимала на себя перекладина. А потом он по-взрослому включился в игру, потащив еще пару опасных выстрелов.

Напастям «Локо» в этом матче не было конца. За 10 минут до конца на носилках с поля унесли Магкеева. Еще одного футболиста сборной, к слову. Впрочем, красно-зеленые, проведя ряд замен, до последнего шли в атаку. Но в итоге встреча завершилась с не самым логичным для такого содержания счетом — 0:0.

«Локомотив» второй тур подряд не забивает и теряет очки во встрече с аутсайдером, «Химки» не сумели одержать вторую победу в чемпионате. Огненная ничья, которая разочаровала и тех и других.

25&nbsp;сентября. Химки. &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Арбитр Алексей Амелин удаляет Гильерме.
Химки — Локомотив

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