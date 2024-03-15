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Зуев прокомментировал возможный переход защитника «Зенита» Алипа в европейский клуб

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Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Зуев поделился мнением о возможном переходе защитника «Зенита» Нуралы Алипа в один из европейских клубов.

Ранее сообщалось, что в подписании 24-летнего футболиста заинтересованы мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

«Нурик  очень перспективный защитник, не зря к нему идет такой интерес. Может быть, не «Реал», но в Европе к нему есть определенный интерес. Видно, что он прибавляет, если продолжит в том же духе, то определенно уедет в чемпионат посильнее»,  цитирует Зуева Metaratings.ru.

Алип перешел в «Зенит» в феврале 2022 года из «Кайрата». Всего за сине-бело-голубых защитник отыграл 50 матчей, в которых не отличился голевыми действиями. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Алипа в 3 миллиона евро.

Александр Зуев
РПЛ
ФК Зенит
Нуралы Алип
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Ростов
 - : -
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 - : -
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