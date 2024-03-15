Зуев прокомментировал возможный переход защитника «Зенита» Алипа в европейский клуб

Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Зуев поделился мнением о возможном переходе защитника «Зенита» Нуралы Алипа в один из европейских клубов.

Ранее сообщалось, что в подписании 24-летнего футболиста заинтересованы мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

«Нурик — очень перспективный защитник, не зря к нему идет такой интерес. Может быть, не «Реал», но в Европе к нему есть определенный интерес. Видно, что он прибавляет, если продолжит в том же духе, то определенно уедет в чемпионат посильнее», — цитирует Зуева Metaratings.ru.

Алип перешел в «Зенит» в феврале 2022 года из «Кайрата». Всего за сине-бело-голубых защитник отыграл 50 матчей, в которых не отличился голевыми действиями. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Алипа в 3 миллиона евро.