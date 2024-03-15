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15 марта, 19:27

«Локомотив» сообщил о повреждении Тикнизяна

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Наир Тикнизян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян получил повреждение мышц задней поверхности бедра, сообщает пресс-служба клуба.

Тикнизяна заменили на 59-й минуте ответного матча против «Балтики» (1:1, пенальти 6:7) в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Футболист пропустит мартовский сбор национальной команды Армении, которая проведет товарищеские матчи против Косово (22 марта) и Чехии (26 марта).

«В ближайшее время планируются занятия по индивидуальной программе с целью скорейшего возвращения в строй. Наир, желаем здоровья и ждём твоего восстановления!» — сказано в заявлении «Локомотива».

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 26 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.

Источник: ФК «Локомотив»
Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
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 - : -
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И К Ж
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