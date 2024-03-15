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15 марта, 18:19

Мартин Якубко: «Питер будет чемпионом, Ивича рано отправили в отставку»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Владимир Ивич
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-футболист «Амкара» Мартин Якубко высказался об увольнении Владимира Ивича из «Краснодара».

«Я уже не раз и не два говорил, что Питер будет чемпионом. «Краснодар» не выглядел лучше «Зенита» и последней каплей, стала игра с «Химками». Но мне кажется, что чуть-чуть рановато Ивича отправили в отставку. Могли еще подождать, потерпеть 1-2 игры. Хотя мы всех деталей не знаем. Но в «Краснодаре» очень быстро решаются вопросы, тут-тук и все — убираем. Может, настоящего шанса у «Краснодара» биться за чемпионство и не было», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

После зимнего перерыва Ивич успел провести только 3 матча с «Краснодаром» и был уволен после вылета команды из FONBET Кубка России.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Рубин – Ахмат
 - : -
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Локомотив – Краснодар
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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