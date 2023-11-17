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Сегодня, 10:00

Зорин рассказал, как принимал решение об уходе из «Спартака» в аренду

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Даниил Зорин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник минского «Динамо» Даниил Зорин, права на которого принадлежат «Спартаку», в интервью «СЭ» объяснил, как принимал решение об уходе в аренду из московского клуба.

«Осознавал, что в сезоне у меня либо вообще не будет игрового времени, либо его будет крайне мало. Нужно было искать команду, где бы я чаще выходил на поле», — сказал Зорин.

Также футболист отметил, что у него нет обид на главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Я очень рад, что попал в основную команду, тренировался с одними из лучших футболистов в нашей стране, дебютировал в РПЛ и Кубке России. Благодарен Гильермо Абаскалю за то, что он «поднял» меня и Пашу [Мелешина] из дубля и дал шанс сыграть на взрослом уровне. Тренер отвечает за результат и футболистов, которые выходят на поле. Я старался заслужить игровое время на тренировках. Но если тренер так решил... Оглядываясь назад, думаю, это был правильный выбор. Гильермо пожелал мне удачи и сказал, чтобы я максимально проявил себя. Попросил показать спартаковскую школу на просторах белорусского футбола, ха-ха! Вроде, получается», — добавил полузащитник.

Зорин стал игроком минского «Динамо» в августе 2023 года. Соглашение между «Спартаком» и белорусским клубом рассчитано до декабря 2023 года и не предусматривает права выкупа 19-летнего футболиста.

Хавбек забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 9 матчах за «Динамо».

Даниил Зорин. «Спартак» — на 100% самый популярный клуб страны. На выездах нас поддерживают мощнее, чем хозяев". Интервью Зорина

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Минск)
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
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Зорин объяснил, почему минское «Динамо» не может выкупить его у «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Краснодар

 7
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Квинси Промес

Спартак

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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Иван Обляков

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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