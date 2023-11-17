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Сегодня, 10:15

Зорин объяснил, почему минское «Динамо» не может выкупить его у «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Даниил Зорин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник минского «Динамо» Даниил Зорин, права на которого принадлежат «Спартаку», в интервью «СЭ» объяснил, почему в соглашении об аренде не предусмотрено право выкупа.

— У тебя в арендном соглашении не прописано право выкупа. Чья это инициатива?

— «Спартака». Клуб хотел, чтобы я вернулся после аренды, а не мог уйти в команду, которой я арендован. Собственно, поэтому я и поехал в минское «Динамо». Клубы РПЛ и Первой лиги не хотели брать меня без права выкупа, а «Спартак» на этом настаивал.

— Когда ты вернешься в «Спартак»?

— Этой зимой. В Беларуси сезон начинается весной и заканчивается в декабре. Остались две игры — и поеду в Москву. Надеюсь, в качестве чемпиона — нам нужны две победы.

— Допускаешь, что еще раз можешь уйти в аренду этой зимой?

— Пока рано об этом говорить. Как вернусь — поговорим с тренером, руководителями. Если меня будут видеть в команде и давать игровое время, то, конечно, я бы хотел остаться. Я воспитанник клуба и хочу приносить ему пользу. Но сидеть весь сезон на замене мне не хочется. Мне 19 лет, это возраст, когда футболисту очень важно играть, а не только тренироваться. В этом я убедился, когда ушел в «Динамо» Минск.

Зорин дебютировал за «Спартак» в прошлом сезоне. Всего на его счету 6 матчей за основную команду, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт рассчитан до 2026 года.

19-летний россиянин перешел в минское «Динамо» на правах аренды в августе 2023 года. Хавбек забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 9 матчах за белорусскую команду.

Даниил Зорин. «Спартак» — на 100% самый популярный клуб страны. На выездах нас поддерживают мощнее, чем хозяев". Интервью Зорина

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РПЛ
ФК Динамо (Минск)
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
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Зорин рассказал, как принимал решение об уходе из «Спартака» в аренду
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Роман Ежов

Крылья Советов

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Иван Обляков

ЦСКА

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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