«Спартак» — на 100% самый популярный клуб страны. На выездах нас поддерживают мощнее, чем хозяев». Интервью Зорина

«СЭ» поговорил с хавбеком «Спартака», который играет в минском «Динамо».

Год назад воспитанник «Спартака» пробился в главную команду, дебютировал в FONBET Кубке России и РПЛ, а летом ушел в аренду в минское «Динамо». И в Белоруссии сразу раскрылся: в девяти матчах стабильно выходил в стартовом составе, настрелял 6 голов и выполнил 2 результативных паса.

Корреспондент «СЭ» встретился с Даниилом Зориным в расположении молодежной сборной России и узнал об уровне белорусской лиги, разговоре с Гильермо Абаскалем и переходе из академии ЦСКА.

Аренда пошла мне на пользу — сто процентов

— В Белоруссии у тебя топ-статистика. В чем главная причина такого прогресса?

— В себе ничего не менял, просто стараюсь проявить лучшие качества на каждой тренировке. Как и в «Спартаке». Но там у меня было не особо много игрового времени и, соответственно, шансов показать себя. Хотя в первом же матче в РПЛ я отдал голевую.

В Белоруссии же я сразу стал достаточно много играть. И пока все складывается неплохо: отдаю, забиваю. Главное — команда побеждает! Будем вместе двигаться к своей цели.

— То есть уже можно признать: аренда пошла тебе на пользу.

— Сто процентов! Когда нет игрового времени, ты не в форме — и не важно, сколько при этом тренируешься. Игровой тонус — это совершенно другое. Чтобы прогрессировать, забивать и отдавать результативные передачи, нужно играть. Как бы ты ни работал на тренировках, в матчах все сложнее. В прошлом году я в основном тренировался, приезжал в сборную не в лучшей форме... Так что аренда мне помогла, безусловно.

— Как тебе уровень чемпионата Белоруссии?

— Хороший: те команды, что идут вверху таблицы, достаточно высокого уровня. Думаю, они могли бы спокойно играть в РПЛ. Точно бы не затерялись. Да и остальные тоже могут дать бой.

— Но в целом лига уступает РПЛ?

— Она послабее, да. Все-таки российский чемпионат довольно сильный, там много качественных ребят. Но я точно не скажу, что в Белоруссии совсем слабый уровень футбола. Это точно не так.

Даниил Зорин. Фото Федор Успенский, "СЭ"

«Спартак» не хотел отпускать меня с правом выкупа. Был интерес и от клубов РПЛ

— Как ты принимал решение об аренде? Еще в июле ты играл за «Спартак» в товарищеском матче с «Нефтчи»...

— Но уже тогда понимал, что нужно искать какие-то варианты. Осознавал, что в сезоне у меня либо вообще не будет игрового времени, либо его будет крайне мало. Нужно было искать команду, где бы я чаще выходил на поле.

— Ты только пробился в главную команду, и тут же — аренда. Не обидно?

— Нет, обид абсолютно никаких нет. Я очень рад, что попал в основную команду, тренировался с одними из лучших футболистов в нашей стране, дебютировал в РПЛ и Кубке. Благодарен Гильермо Абаскалю за то, что он «поднял» меня и Пашу [Мелешина] из дубля и дал шанс сыграть на взрослом уровне. Тренер отвечает за результат и футболистов, которые выходят на поле. Я старался заслужить игровое время на тренировках. Но если тренер так решил... Оглядываясь назад, думаю, это был правильный выбор.

— С Абаскалем вы поговорили перед уходом?

— Да. Гильермо пожелал мне удачи и сказал, чтобы я максимально проявил себя. Попросил показать спартаковскую школу на просторах белорусского футбола, ха-ха! Вроде получается.

— У тебя в арендном соглашении не прописано право выкупа. Чья это инициатива?

— «Спартака». Клуб хотел, чтобы я вернулся после аренды, а не мог уйти в команду, которой я арендован. Собственно, поэтому я и поехал в минское «Динамо». Клубы РПЛ и первой лиги не хотели брать меня без права выкупа, а «Спартак» на этом настаивал.

— Когда ты вернешься в «Спартак»?

— Этой зимой. В Белоруссии сезон начинается весной и заканчивается в декабре. Осталось две игры — и поеду в Москву. Надеюсь, в качестве чемпиона — нам нужны две победы.

— Допускаешь, что еще раз можешь уйти в аренду этой зимой?

— Пока рано об этом говорить. Как вернусь — поговорим с тренером, руководителями. Если меня будут видеть в команде и давать игровое время, то, конечно, я бы хотел остаться. Я воспитанник клуба и хочу приносить ему пользу. Но сидеть весь сезон на замене мне не хочется. Мне 19 лет, это возраст, когда футболисту очень важно играть, а не только тренироваться. В этом я убедился, когда ушел в «Динамо».

— Как тебе Минск? К чему было сложнее всего привыкнуть?

— Это мой первый опыт самостоятельной жизни — поначалу было проблематично с питанием. Но уже освоился. Иногда готовлю сам: макароны, картошку, курицу. Иногда покупаю готовое. Плюс на базе кормят. В Москве, конечно, комфортнее — у меня там все друзья, родные. Но Минск тоже очень красивый и спокойный город. Белоруссия все-таки братская страна — здесь все на русском, люди очень отзывчивые. За эти полгода точно стал более самостоятельным и ответственным, выйдя из зоны комфорта.

Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, "СЭ"

В «Спартаке» Абаскаль просил не обращать внимания на таблицу

— Следишь за «Спартаком»?

— Конечно. Когда нет игр и тренировок, то смотрю матчи.

— Веришь, что команда вернется в чемпионскую гонку?

— Когда был в команде, Абаскаль просил не обращать внимания на турнирную таблицу и двигаться от матча к матчу: с кем бы ни играли — нужно готовиться и стараться победить. Думаю, сейчас все так же. Команда выкладывается на поле — да, не всегда удается побеждать, но, надеюсь, после победы над «Ростовом» все пойдет хорошо.

— Ты пришел в основную команду «Спартака» одновременно с Мелешиным, у которого почти нет игрового времени. Может, ему тоже стоит задуматься об аренде?

— Я не могу ему ничего советовать. У нас разные позиции, разные ситуации. В центре поля у меня была большая конкуренция. А нападающих в «Спартаке» не так много. Паша сейчас пытается пробиться в основной состав. В целом он сыграл уже пять-шесть матчей, забил в Кубке. Возможно, сказывается отсутствие игрового тонуса. Мы прошли вместе ЮФЛ, я часто отдавал ему голевые передачи, у нас была отличная связка, мы отлично общаемся и за пределами футбольного поля, поэтому я очень хочу, чтобы он стал забивать и получать больше игрового времени. Желаю ему только удачи и надеюсь, что у него все получится.

— Ты воспитанник «Спартака», но в детстве занимался в академии ЦСКА. Как ты туда попал?

— Да просто не было другого выхода. Мне пять лет, «Спартак» еще не набирал футболистов. Я пошел в ЦСКА, позанимался там пять лет, но понял, что мне больше подходит спартаковский стиль. Поэтому в 2014 году с родителями решили переходить в «Спартак».

— И где лучше?

— В «Спартаке». Я в этом клубе почти девять лет, дошел до основного состава, дебютировал в большом футболе. Тот же Миша Игнатов, Никита Чернов когда-то играли за ЦСКА. Медина вообще перешел напрямую в осознанном возрасте. У меня никогда не было проблем из-за этого.

— Ты был капитаном «Спартака» в ЮФЛ. Есть ли мечта стать капитаном основной команды?

— Пока что моя мечта — просто закрепиться в «Спартаке» и быть полноценным игроком основного состава. В каком статусе — не так важно. «Спартак» — главный и самый популярный клуб страны. Когда мы приезжали играть в другие города — болельщики поддерживали нас мощнее, чем хозяев. Поэтому «Спартак» — на сто процентов самый популярный клуб страны.