Зиньковский рассказал, как «Крылья» сдерживали ЦСКА

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 17-го тура чемпионата России отметил, что его команда планировала отдать инициативу сопернику.

— Как удавалось сдержать ЦСКА большую часть матча?

— Плотно перемещались в обороне, перестраивались, знали, что так будем играть, отдадим инициативу на чужом поле.

— Мог бы у «Крыльев» залететь такой удар, как залетел от Влашича?

— Думаю, мог бы, но не залетел. (Елена Григорьевская)