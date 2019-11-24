Зиньковский рассказал, как «Крылья» сдерживали ЦСКА
21:52
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 17-го тура чемпионата России отметил, что его команда планировала отдать инициативу сопернику.
— Как удавалось сдержать ЦСКА большую часть матча?
— Плотно перемещались в обороне, перестраивались, знали, что так будем играть, отдадим инициативу на чужом поле.
— Мог бы у «Крыльев» залететь такой удар, как залетел от Влашича?
— Думаю, мог бы, но не залетел. (Елена Григорьевская)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур
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