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Доменико Тедеско: «Выход Шюррле в Екатеринбурге был правильным решением»

14:23
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 18-го тура чемпионата России с «Зенитом» вступился за форварда Андре Шюррле, которого критиковали после матча предыдущего тура с «Уралом» (0:0) в Екатеринбурге.

— Показалось, что выход Шюррле в матче с «Уралом» был ошибкой, у Андре был не лучший матч. В какой он сейчас вообще форме?

24&nbsp;ноября. Екатеринбург. &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. 45-я минута. Андре Шюррле не&nbsp;смог поразить ворота Ярослава Годзюра.Наверное, забить должен был сам Тедеско

— У нас было много моментов в матче в Екатеринбурге. Понсе не поставил из-за того, что он играл за сборную Аргентины и поздно вернулся в расположение команды. У нас есть четыре форварда, плюс Мирзов, который также может выйти в атаке, мы каждую неделю должны делать выбор. Андре хорошо тренировался перед матчем с «Уралом», я выбрал его и считаю, что выбор был правильным. (Дмитрий Гирин)

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 1 декабря, начало в 19.00.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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