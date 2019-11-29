Доменико Тедеско: «Выход Шюррле в Екатеринбурге был правильным решением»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 18-го тура чемпионата России с «Зенитом» вступился за форварда Андре Шюррле, которого критиковали после матча предыдущего тура с «Уралом» (0:0) в Екатеринбурге.

— Показалось, что выход Шюррле в матче с «Уралом» был ошибкой, у Андре был не лучший матч. В какой он сейчас вообще форме?

— У нас было много моментов в матче в Екатеринбурге. Понсе не поставил из-за того, что он играл за сборную Аргентины и поздно вернулся в расположение команды. У нас есть четыре форварда, плюс Мирзов, который также может выйти в атаке, мы каждую неделю должны делать выбор. Андре хорошо тренировался перед матчем с «Уралом», я выбрал его и считаю, что выбор был правильным. (Дмитрий Гирин)

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 1 декабря, начало в 19.00.

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