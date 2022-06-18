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Сегодня, 16:49

Зиньковский, который может перейти в «Спартак», отсутствует на сборе «Крыльев Советов»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Антон Зиньковский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», полузащитник Антон Зиньковский отсутствует на сборе «Крыльев Советов», который начался сегодня в Казани.

В 18:00 команда Игоря Осинькина проведет первую тренировку. Однако полузащитник не прибыл в расположение команды и в ближайшее время пройдет медосмотр в Москве перед подписанием контракта со «Спартаком».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что 26-летний российский футболист подписал контракт с красно-белыми. Позже в «Спартаке» опровергли информацию о подписании контракта с Зиньковским.

Антон Зиньковский
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
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 0 : 1
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
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Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

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Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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