Зиньковский, который может перейти в «Спартак», отсутствует на сборе «Крыльев Советов»

Как стало известно «СЭ», полузащитник Антон Зиньковский отсутствует на сборе «Крыльев Советов», который начался сегодня в Казани.

В 18:00 команда Игоря Осинькина проведет первую тренировку. Однако полузащитник не прибыл в расположение команды и в ближайшее время пройдет медосмотр в Москве перед подписанием контракта со «Спартаком».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что 26-летний российский футболист подписал контракт с красно-белыми. Позже в «Спартаке» опровергли информацию о подписании контракта с Зиньковским.