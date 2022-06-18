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В «Спартаке» опровергли информацию о подписании контракта с Зиньковским

Виктория Кравченко
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В пресс-службе «Спартака» прокомментировали информацию о том, что полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский подписал контракт с московским клубом.

«Информация о том, что контракт с Зиньковским подписан, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что 26-летний российский футболист подписал контракт с красно-белыми.

По итогам сезона РПЛ-2021/22 Зиньковский был признан лучшим игроком «Крыльев Советов» и стал лучшим ассистентом чемпионата России.

В минувшем сезоне полузащитник забил четыре мяча и отдал 11 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Антон Зиньковский
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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