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Судейство

Сегодня, 16:32

Алаев заявил, что в ближайшее время вопрос с делом Матюнина будет закрыт

Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал информацию по поводу ситуации с арбитром Алексеем Матюниным.

— РФС проводит проверку по делу Матюнина. Какая ситуация?

— Да, проводит. Как будет закончена — все будет объявлено. Думаю, в ближайшее время вопрос будет закрыт. В течение июля.

Сообщалось, что РФС планирует обратиться в правоохранительные органы по поводу судейства Матюнина.

РФС
Александр Алаев
Алексей Матюнин
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