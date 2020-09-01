Зиньковский близок к переходу в «Арсенал»

По данным «СЭ», «Арсенал» намерен подписать соглашение с футболистом «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским. Туляки планируют воспользоваться опцией выкупа в контракте 24-летнего полузащитника, которая составляет около одного миллиона евро.

Ранее интерес к Зиньковскому проявляли «Зенит», «Краснодар» и киевское «Динамо».

В минувшем сезоне Зиньковский в 27 матчах РПЛ отдал восемь голевых передач (шестое место среди ассистентов), в нынешнем с 4 голами возглавляет гонку бомбардиров ФНЛ после шести туров. (Константин Алексеев)