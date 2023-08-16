Журналист «РБ Спорт» лично прибыл на заседание КДК РФС по инциденту с Дзюбой

Корреспондент «РБ Спорт» Виталий Бородин лично прибыл на заседание КДК РФС по эпизоду с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1). Сам футболист примет участие в заседании по видеосвязи.

Дзюба не играл в матче с самарцами из-за травмы и наблюдал за игрой с трибуны. После матча журналист «РБ Спорт» догнал футболиста, который шел к машине на парковке, и задал ему вопрос о результативности в начале сезона-2023/24.

Форвард грубо отреагировал на вопрос, ответив: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь...»