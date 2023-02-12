Жирков рассказал, что не следит за бывшими командами

Экс-защитник сборной России Юрий Жирков рассказал о дальнейших планах после завершения карьеры.

«Чем сейчас занимаюсь? Просто отдыхаю. Ничего не делаю. За бывшими командами никак не слежу. Есть ли планы стать послом компании или РФС? Нет. Как Кубок легенд? Отлично организованный, хороший турнир. Каждая команда хотела выиграть», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

В 2008 году Жирков в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы и был номинирован на «Золотой мяч».

Всего в составе национальной команды он провел 104 матча, в которых забил два мяча.

В 2008 году Юрий Жирков был признан лучшим футболистом России. В списках 33 лучших футболистов чемпионата России он оказался 13 раз.