Тедеско: «Никто из тренерского штаба «Спартака» не будет надевать видеорегистраторы»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 19-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита». Ранее стало известно, что сотрудники красно-белых будут оснащены видеорегистраторами, чтобы избежать инцидентов, подобных стычке после матча с «Сочи» (0:1). По словам Тедеско, это не будет касаться тренеров.

— Никто из тренерского штаба не будет надевать видеорегистраторы, — сказал Тедеско в эфире «Матч ТВ». — То, что произошло в Сочи, произошло, страницу перевернули. Прошлый матч в прошлом, сейчас другая игра.

Сегодняшняя игра не про психологию. Сегодня первое место играет со вторым. С «Зенитом» всегда сложно играть, особенно в гостях.

Трансляция матча «Зенит» — «Спартак»