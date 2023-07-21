Hurriyet: «Зенит» и ЦСКА предложили 5 миллионов евро за защитника «Галатасарая» Бардакчи

ЦСКА и «Зенит» интересуются защитником «Галатасарая» Абдулкеримом Бардакчи, сообщает Hurriyet.

По данным источника, уже оба клуба сделали трансферное предложение. Стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро. ЦСКА и «Зенит» готовы заплатить данную сумму за защитника.

Минувший сезон стал для Бардакчи первым в составе «Галатасарая», до этого его контракт принадлежал «Коньяспору».

В прошлом сезоне 28-летний футболист провел 33 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.