Hurriyet: «Зенит» и ЦСКА предложили 5 миллионов евро за защитника «Галатасарая» Бардакчи
ЦСКА и «Зенит» интересуются защитником «Галатасарая» Абдулкеримом Бардакчи, сообщает Hurriyet.
По данным источника, уже оба клуба сделали трансферное предложение. Стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро. ЦСКА и «Зенит» готовы заплатить данную сумму за защитника.
Минувший сезон стал для Бардакчи первым в составе «Галатасарая», до этого его контракт принадлежал «Коньяспору».
В прошлом сезоне 28-летний футболист провел 33 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
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|И
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|Н
|П
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|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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