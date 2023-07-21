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Агкацев — о 1:6 от «Спартака»: «После той игры отправили в Хабаровск»

Артем Белинин
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в интервью «СЭ» вспомнил знаменитый разгром от «Спартака» со счетом 1:6. Тогда именно он защищал ворота «быков».

— Была тяжелая игра, все пошло не так. Я мог сыграть лучше, выручить в паре моментов. Но бывают такие игры, что поделать, без них никуда. Было очень тяжело после встречи — для меня это первый матч на таком высоком уровне, такая вывеска... А получилось вот так. А еще меня после этой игры отправили с «Краснодаром-2» в Хабаровск.

— Это такая форма наказания?

— У меня были такие мысли, ха-ха. Но потом объяснили — это для того, чтобы я побыстрее забыл разгром. Думаю, кто-то в руководстве, может быть даже Сергей Николаевич Галицкий, хотел, чтобы я переключился. И скажу так — это была очень хорошая идея. В Хабаровске я отстоял на ноль, это помогло мне пережить тот матч со «Спартаком». Реанимировали меня.

Станислав Агкацев в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo; (1:6). «После 1:6 от «Спартака» отправили со второй командой в Хабаровск». Интервью нового героя «Краснодара» Агкацева

ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Станислав Агкацев
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