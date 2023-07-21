Агкацев — о 1:6 от «Спартака»: «После той игры отправили в Хабаровск»
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в интервью «СЭ» вспомнил знаменитый разгром от «Спартака» со счетом 1:6. Тогда именно он защищал ворота «быков».
— Была тяжелая игра, все пошло не так. Я мог сыграть лучше, выручить в паре моментов. Но бывают такие игры, что поделать, без них никуда. Было очень тяжело после встречи — для меня это первый матч на таком высоком уровне, такая вывеска... А получилось вот так. А еще меня после этой игры отправили с «Краснодаром-2» в Хабаровск.
— Это такая форма наказания?
— У меня были такие мысли, ха-ха. Но потом объяснили — это для того, чтобы я побыстрее забыл разгром. Думаю, кто-то в руководстве, может быть даже Сергей Николаевич Галицкий, хотел, чтобы я переключился. И скажу так — это была очень хорошая идея. В Хабаровске я отстоял на ноль, это помогло мне пережить тот матч со «Спартаком». Реанимировали меня.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0-0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
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|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -