Защитник «Зенита» Бардачев: «Против бразильцев тяжело: бывало, по пять минут из квадрата не выходил»

Защитник «Зенита» Матвей Бардачев в интервью «СЭ» рассказал, как тренировался с бразильскими футболистами сине-бело-голубых.

— Матвей, зимой тебя впервые вызвали на сборы главной команды «Зенита». Ожидал этого?

— В конце декабря мне позвонили и сказали, что я еду на сбор главной команды. Так уж сильно я не волновался: можно было предположить, хотя вероятность и не была стопроцентной.

— Другой молодой воспитанник «Зенита» — Аким Белохонов, когда его впервые вызвали на сбор, сказал: «Разница с юношеским футболом огромна — я за целый сезон так не уставал, как за 20 минут в товарищеской встрече за основу». Ты его понимаешь?

— Отчасти. Конечно, уровень взрослого футбола колоссально отличается от юношеского. Но если правильно располагаться, не носиться сломя голову, то устаешь не так сильно. Хотя против бразильцев тяжело: бывало, в квадрате по пять минут не выходил из него, просто бегал, пытаясь отобрать мяч. Мне еще было чуть-чуть непривычно, потому что меня перевели из центра на фланг. На бровке я много бегал и из-за этого мог уставать. А в центре было чуть полегче, потому что не было беготни. Но все равно тяжко: давление выше, скорости выше, надо быстрее принимать решение.

18-летний Бардачев всего сыграл за «Зенит-2» 19 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.