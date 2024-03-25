Защитник «Зенита» Бардачев: «Против бразильцев тяжело: бывало, по пять минут из квадрата не выходил»
Защитник «Зенита» Матвей Бардачев в интервью «СЭ» рассказал, как тренировался с бразильскими футболистами сине-бело-голубых.
— Матвей, зимой тебя впервые вызвали на сборы главной команды «Зенита». Ожидал этого?
— В конце декабря мне позвонили и сказали, что я еду на сбор главной команды. Так уж сильно я не волновался: можно было предположить, хотя вероятность и не была стопроцентной.
— Другой молодой воспитанник «Зенита» — Аким Белохонов, когда его впервые вызвали на сбор, сказал: «Разница с юношеским футболом огромна — я за целый сезон так не уставал, как за 20 минут в товарищеской встрече за основу». Ты его понимаешь?
— Отчасти. Конечно, уровень взрослого футбола колоссально отличается от юношеского. Но если правильно располагаться, не носиться сломя голову, то устаешь не так сильно. Хотя против бразильцев тяжело: бывало, в квадрате по пять минут не выходил из него, просто бегал, пытаясь отобрать мяч. Мне еще было чуть-чуть непривычно, потому что меня перевели из центра на фланг. На бровке я много бегал и из-за этого мог уставать. А в центре было чуть полегче, потому что не было беготни. Но все равно тяжко: давление выше, скорости выше, надо быстрее принимать решение.
18-летний Бардачев всего сыграл за «Зенит-2» 19 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5