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Сегодня, 09:30

Защитник «Зенита» Бардачев: «Против бразильцев тяжело: бывало, по пять минут из квадрата не выходил»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Матвей Бардачев в интервью «СЭ» рассказал, как тренировался с бразильскими футболистами сине-бело-голубых.

— Матвей, зимой тебя впервые вызвали на сборы главной команды «Зенита». Ожидал этого?

— В конце декабря мне позвонили и сказали, что я еду на сбор главной команды. Так уж сильно я не волновался: можно было предположить, хотя вероятность и не была стопроцентной.

— Другой молодой воспитанник «Зенита» — Аким Белохонов, когда его впервые вызвали на сбор, сказал: «Разница с юношеским футболом огромна — я за целый сезон так не уставал, как за 20 минут в товарищеской встрече за основу». Ты его понимаешь?

— Отчасти. Конечно, уровень взрослого футбола колоссально отличается от юношеского. Но если правильно располагаться, не носиться сломя голову, то устаешь не так сильно. Хотя против бразильцев тяжело: бывало, в квадрате по пять минут не выходил из него, просто бегал, пытаясь отобрать мяч. Мне еще было чуть-чуть непривычно, потому что меня перевели из центра на фланг. На бровке я много бегал и из-за этого мог уставать. А в центре было чуть полегче, потому что не было беготни. Но все равно тяжко: давление выше, скорости выше, надо быстрее принимать решение.

Матвей Бардачев (слева). «Пробиться в основу реально. Но надо быть на уровень сильнее всех». Воспитанник «Зенита» рвется в команду Семака

18-летний Бардачев всего сыграл за «Зенит-2» 19 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.

ФК Зенит
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
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Зенит

 15
Джон Кордоба

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