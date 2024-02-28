Защитник «Спартака» Тавареш: «Я на завершающей стадии восстановления и близок к возвращению»

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш рассказал о восстановлении после разрыва крестообразных связок.

«Я на завершающей стадии восстановления, вот-вот начну работать наравне с остальной командой, без ограничений. Набираю уверенность и чувствую себя отлично, потому что совсем близок к возвращению», — приводит слова Тавареша пресс-служба «Спартака».

Тавареш порвал крестообразную связку колена в расположении сборной Португалии U21 в июне прошлого года. Из-за повреждения защитник пропустил молодежный чемпионат Европы.

22-летний португалец присоединился к красно-белым в январе 2023 года. За московский клуб футболист сыграл 18 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает 5-е место, набрав 30 очков.