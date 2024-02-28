Директор «ВЭБ Арены»: «Конечно, хочется, чтобы газон был как в июне, но в конце февраля так не бывает»

Директор «ВЭБ Арены» Дмитрий Кононов рассказал о готовности газона стадиона к весенней части РПЛ.

«В любом случае покров поля не будет на 100 процентов идеальным. Конечно, хочется, чтобы газон был как в июне, но, к сожалению, в конце февраля так не бывает. Но для этого времени года поле абсолютно приемлемо», — приводит слова Кононова RT.

«ВЭБ Арена» была возведена на месте стадиона имени Григория Федотова в 2016 году. Сооружение вмещает в себя 30 тысяч зрителей.

ЦСКА сыграет с «Оренбургом» 2 марта на «ВЭБ Арене». Начало — в 14.00 мск.