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28 февраля, 15:36

Менеджер Гагариной ответил на вопрос о возможном выступлении певицы перед матчем России и Парагвая

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полина Гагарина.
Фото Global Look Press

Менеджер известной российской певицы Полины Гагариной Андрей Мухачев в комментарии для «СЭ» назвал причину, почему артистка не исполнит гимн России перед матчем со сборной Сербии 21 марта.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Полина Гагарина отказалась выступить перед матчем сборной из-за запланированного корпоратива.

«К сожалению, мы никак не вписались по графику. Просто в связи с этим не сможем принять участие. Выступить перед матчем с Парагваем? РФС нам не предлагал. Запроса не было на матч Россия — Парагвай», — сказал Мухачев «СЭ».

Ранее руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал, что Полина Гагарина могла исполнить гимн России перед товарищеским матчем со сборной Сербии в Москве.

Матч Россия — Сербия пройдет 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Последний товарищеский матч сборная России провела с командой Кубы. Россия победила со счетом 8:0.

Сборная России занимает 38-е место в рейтинге ФИФА. На счету команды 1498,84 балла. Российская национальная команда с 2022 года не играет в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Крылья Советов

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П
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Локомотив

 6
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Константин Тюкавин

Динамо

 6
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Пари Нижний Новгород

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