Менеджер Гагариной ответил на вопрос о возможном выступлении певицы перед матчем России и Парагвая

Менеджер известной российской певицы Полины Гагариной Андрей Мухачев в комментарии для «СЭ» назвал причину, почему артистка не исполнит гимн России перед матчем со сборной Сербии 21 марта.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Полина Гагарина отказалась выступить перед матчем сборной из-за запланированного корпоратива.

«К сожалению, мы никак не вписались по графику. Просто в связи с этим не сможем принять участие. Выступить перед матчем с Парагваем? РФС нам не предлагал. Запроса не было на матч Россия — Парагвай», — сказал Мухачев «СЭ».

Ранее руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал, что Полина Гагарина могла исполнить гимн России перед товарищеским матчем со сборной Сербии в Москве.

Матч Россия — Сербия пройдет 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Последний товарищеский матч сборная России провела с командой Кубы. Россия победила со счетом 8:0.

Сборная России занимает 38-е место в рейтинге ФИФА. На счету команды 1498,84 балла. Российская национальная команда с 2022 года не играет в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.