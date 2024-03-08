Защитник «Оренбурга» Адамов не считает нужным введение налога на легионеров в России

Защитник «Зенита» Арсен Адамов, который проводит сезон на правах аренды в «Оренбурге», поделился мнением с «СЭ» по поводу возможного введения налога на легионеров.

— Активно обсуждается налог на легионеров, что вы об этом думаете?

— Не знаю, как это будет. Пока вообще без понятия.

— Не считаете, что клубы от этого пострадают с финансовой точки зрения?

— Да, думаю, это не нужно делать.

21 февраля генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что вопрос введения налога на легионеров в РПЛ будет рассмотрен в течение полугода.

В феврале 2022 года колумнист «СЭ» Илья Казаков сообщал, что за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле, клуб будет платить 5 или 10 тысяч рублей. Сколько именно, зависит от возраста: 5 тысяч — за легионера младше 23 лет, 10 тысяч — за остальных.