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Судейство

8 марта, 11:38

В РПЛ отменили географический принцип назначения судей

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Исходя из назначений арбитров на матчи чемпионата России-2023/24, можно предположить, что судейские руководители отказались от применения географического принципа при выборе рефери. Только этим можно объяснить некоторые из решений.

Так, например, в 19-м туре Вера Опейкина (Сочи) выполняла функции АВАР в ходе матча «Краснодар» — «Рубин» — то есть судила игру с участием команды из Краснодарского края, того же региона, где она проживает. В чемпионате России для нее это произошло впервые.

Сергей Чебан в 20-м туре получил назначение в качестве судьи на матч «Локомотив» — «Сочи». Раньше встречи столичных команд с немосковскими доверяли обслуживать москвичам, только если они были рефери ФИФА. Сергей не входит в их число. Его ассистентом назначен Константин Шаламберидзе — тоже москвич. В 13-м туре Чебан судил встречу «Динамо» — «Урал».

А Владислав Безбородов (Санкт-Петербург) в 11-м туре работал на игре «Сочи» — «Зенит».

Не соблюдается и принцип неповторяемости команд. Так, например, весной игры с участием «Зенита» два тура подряд судит Павел Кукуян. 9 марта он будет работать на матче «Урал» — «Зенит» в качестве арбитра. А в 19-м туре он в роли ВАР помогал Сергею Карасеву во время встрече «Зенит» — «Спартак».

РПЛ
Вера Опейкина
Владислав Безбородов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
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