Лаксальт рассказал, что «Динамо» работает над ментальной стороной: «Улучшаем результаты»

Полузащитник «Динамо» Диего Лаксальт в комментарии для «СЭ» высказался о подготовке команды во время тренировочных сборов.

— Мы пытаемся двигаться вперед, справляться со сложностями, — сказал футболист «СЭ». — Продолжаем работу и готовимся к следующей игре. И больше ни о чем не думаем.

— Марцел Личка в одном из интервью говорил о некоторых недостатках в плане ментальности, действительно ли есть что-то такое?

— Это одна из вещей, над которой мы работаем. Улучшаем результаты. Нам надо пытаться контролировать игру, даже если против нас выходит сильный соперник.

После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место, набрав 35 очков.